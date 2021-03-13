Chiliz Coin (CHZ) Fiyatı, Grafikler, Piyasa Değeri

Chiliz Coin, Spor ve eğlence için dünyanın önde gelen blockchain fintech sağlayıcısı bir altcoindir.

Chiliz, Chiliz blockchain altyapısı üzerine inşa edilen ve özel platform içi para birimi olarak $ CHZ kullanan Socios.com spor hayranları etkileşim platformunu geliştirdi.

Chiliz coin nedir?

Chiliz, ana akım tüketicilere yönelik blok zinciri destekli ürünler ve hizmetler için bir para birimi seçeneğidir. Eğlencede dünyası hayranlarının çeşitli katılımların ve ürünleri için alternatif ödeme çözümleri ve daha fazlasını sunar.

Chiliz, spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sağlar.

$ CHZ – Socios.com için Roket Yakıtı

Socios.com hayran etkileşimi platformu, Chiliz blockchain altyapısı üzerine sıfırdan inşa edilmiştir ve özel platform içi para birimi olarak $ CHZ kullanır. Socios.com, taraftarların FC Barcelona, ​​Juventus, Paris Saint-Germain, AS Roma, Galatasaray, Atlético de Madrid, OG, CAI ve UFC dahil olmak üzere dünyanın en büyük ve en ünlü spor takımlarından bazılarından markalı Taraftar Tokenları satın almalarına izin veriyor.

Socios.com’da satın alınan Taraftar Tokenları, kullanıcıların takımlarını popüler oylama yoluyla etkilemelerine ve etkileşim temelli takım ödülleri ve tanınma için uygun hale gelmelerine olanak tanır. Tüm Taraftar Tokenları, Chiliz blok zinciri kullanılarak basılır ve tüm platform içi oylamalar, Chiliz blok zincirinde çalışan bir dizi akıllı sözleşme olarak yürütülür.

Chiliz coin piyasa değeri?

13 Mart 2021 itibari ile beklenen çıkışını yapan CHZ, an iti bari ile piyasada 0,878 dolardan alıcı bulmaktadır. 24 saatlik piyasası 3 milyar doları aşmış durumdadır.

Chiliz coin nasıl alınır?

Kripto para işlem hacmi ile dünyanın en çok tercih edilen borsası Binance.com aracılığı ile Chz coin alım satımını yapabilirsiniz.