Chrome Yarın Bütün Reklamları Engelleyecek

Google yarın 15 Şubattan itibaren reklam engelleyicisi modunu aktifleştirecek.

Reklam görmekten sıkıldıysanız artık Google ile bu işi kolayca halledebileceksiniz. Reklam engelleyicisi modu sitenin sahiplerine bu tür reklam göstermeyi bırakması için uyarı şeklinde tasarlanmıştır. Engellenen reklam türleri ise şunlar tam sayfa reklamları, otomatik oynatma sesli ve görüntülü videolar ve yanıp sönen reklamlar size gözükmeyecektir.

Google reklam engelleyicisi modunu aktifleştirmeden önce bütün site sahiplerine bilgilendirme yapıyor.

Reklam Engelleyicisi Nasıl Açılır ?

Reklam engelleyici bilgisayarınızın chrome’un adres çubuğuna eklenecektir. Şekli ise açılır pencere silme engelleyici simgesine benzemektedir. Mobil cihazlar için ise alt kısımda küçük bir reklam engelleyicisi bulanacaktır. Masaüstü ve mobil cihazların her ikisinde de otomatik olarak engellenen reklamlara izin verme seçeneği bulunuyor. Google’ın bu yaptığı çalışmada yaptığı amacı kullanıcıların sinir bozucu reklamlardan sıkılıp şikayet ettiği için web sitelerinin iyileştirmek için planlandığı gözüküyor. Google bu tür sitelerin reklam engelleyicisini başlatmadan önce sitelerdeki sorunları düzeltmesine izin veriyor. Better Ads standartlarında başarısızlığa uğrayan sitelerin yüzde 42’sinin bu tür sorunların çözüldüğünü söyledi.

Ben bu reklam engelleyicisi modunu çok yararlı buldum. Sizde fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.