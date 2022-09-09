Chrome’da reklam engelleme artık çalışmayacak

Dünyada en çok tercih edilen internet tarayıcısı Google Chrome için yeni bir güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor. Bu güncelleme ile beraber artık reklam engelleme uzantıları çalışmayacak.

Google bu güncellemeyi 2023 yılı içerisinde kullanıcılara sunmayı planlıyor. Güncellemenin amacı kullanıcıları sömüren uzantıları engellemekti. Yeni güncelleme ile beraber kullanıcılar daha fazla reklama maruz kalacak.

Google tarafından yapılacak API güncellemenin ardından dahili olarak reklam engelleyicisi barındıran Edge, Opera ve Brave gibi tarayıcılarda Google reklamlarının engellenip engellenemeyeceği henüz bilinmiyor.

CHROME’DA REKLAM ENGELLEYİCİ NASIL KAPATILIR?

Tüm sitelerde reklamlara izin vermek için ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

Sağ üstte Diğer Ayarlar’ı tıklayın.

Gizlilik ve güvenlik Site Ayarları’nı tıklayın.

Ek içerik ayarları Reklamlar’ı tıklayın.

Araya giren veya yanıltıcı reklamlar gösteren sitelerde reklamları engelle seçeneğini kapatın.

Belirli sitelerde reklamlara izin verme

Bir siteye güveniyorsanız, söz konusu sitede reklamlara izin vermek için istisna ekleyebilirsiniz.

Bilgisayarınızda Chrome’u açın.

Reklamların engellendiği, güvendiğiniz bir sayfaya gidin.

Web adresinin solundaki Kilit veya Bilgi simgesini tıklayın.

“Reklamların” sağındaki okları tıklayın.

Bu sitede her zaman izin ver’i seçin.

Web sayfasını yeniden yükleyin.