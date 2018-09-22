Çift ekranlı Nubia Z18S TENAA kaydı gözüktü

Nubia'nın mobil sahnesinde oldukça sağlam bir deneysel sicili var. Red Magic ve özel van Gogh baskısı Z18 ile deneysel telefonları piyasaya sürenf rima bu sefer çift oled ekranı telefon ile karşımıza çıkıyor.

Sızan bir video da gözüken çift oled ekranlı telefon Nubia Z18S, deneysel ruhu farklı bir düzeye taşıyor. Arka kısımda bulunan 2.ekran ile Yotaphone'u hatırlatıyor.

Görünüşe göre Nubia, arka kısımda e-ink mürekkep ekran yerine gerçek oled ekran kullanmış. TENAA listesinde NX616J seri nosu ile kayıtlı olan telefonun ekran özellikleri ise aşağıdaki gibi.

6.26 inç ekran 1080 x 2280 piksel

5.1 inç arka ekran ise 720 x 1520 piksel

Sızdırılan video

TENAA nedir: Çin'in sertifikasyon ajansı. Çin markalı telefonlar bu ajansın listesinde bulunuyor.

Telefon 154.1 x 73.3 x 8.65mm ve 178 gram ağırlığında. Bu kesinlikle Z18S'yi eğlenceli bir cihaza dönüştürüyor. Bir sürpriz ise oldukça geniş bir bataryaya sahip olması. Kayıtlarda 3,800 mAh olarak gözüküyor.

Diğer alıntılar arasında, muhtemelen Snapdragon 845 işlemcisi, 6 veya 8GB RAM ve 64GB ile 128GB depolama seçenekleri var. Yazılım olarak ise Android Oreo 8.1 ile kutusundan çıkacak.

Fakat video ile Tenaa kaydı ile video arasında tutarsızlıklar bulunuyor. Arka kısımda çift kamera kaydı var ama videoda bir tane gözüküyor. Z18S hakkında yeni bilgilere göre güncelleme yapılacaktır.