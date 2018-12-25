Çin merkezli OPPO Markası Türkiye Pazarına Girdi

DÜNYANIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK AKILLI TELEFON MARKASI OPPO TÜRKİYE’DE

Yenilikçi teknolojilere sahip ürünleriyle sektöre öncülük yapan akıllı telefon markası OPPO, Türkiye’deki teknoloji severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Teknoloji dünyasının yükselen yıldızı OPPO Türkiye’de. ABD merkezli araştırma şirketi IDC (International Data Corporation) tarafından 2017 yılında dünyanın en büyük dördüncü telefon markası olarak gösterilen ve 35 ülkede operasyonu bulunan OPPO, Türkiye’deki faaliyetlerine resmi olarak başladı. İstanbul Ataşehir’de OPPO Türkiye ofisini açan marka, fark yaratan akıllı telefon modelleriyle sektöre yön vermeye hazırlanıyor.

OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou oldu

Akıllı telefon teknolojilerine global çapta öncülük yapan OPPO’nun Türkiye Genel Müdürü ise Weijian Zhou oldu. Önde gelen teknoloji markalarında daha önce yaptığı yöneticilik ve üst düzey yöneticilik deneyimleriyle bilinen Weijian Zhou, OPPO’nun Türkiye pazarındaki büyümesine liderlik edecek.

2004 yılında kurulan Çin merkezli OPPO’nun; tasarım, donanım ve performans açısından üstün özellikler taşıyan akıllı telefon modelleri çok yakında Türkiye'deki teknoloji severlerin beğenisine sunulacak.