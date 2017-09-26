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Çin Whatsapp’ı Tamamen Engelliyor

PetaBayt 26 Eylül 2017 Haberler Yorum Yazın

Çin'de Whatsapp kullanıcılarına kötü haber.

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Popüler mesajlaşma uygulaması yerel bölgelere göre engellenmeye başladı. Vikipedi, Facebook, Instagram , Twitter, YouTube gibi bir çok hizmette bu kervana katılıyor.

Her zaman ki gibi bu hareketin amacı sansür ve daha kolay izleme amacı taşıyor. Bu Çin hükümeti için alışılmış bir uygulama. Batılı herhangi bir hizmet popülerleşmeye başladığında yetkili makamlar bu servisleri hemen kapatıyorlar.

Ne zaman ki Çin hükümeti ile kullanıcıların verilerini istenildiği zaman erişime açık bırakırsanız ülkede hizmet verebiliyorsunuz. Tencent firmasının ürünü olan WECHAT Çin'de popüler başka bir mesajlaşma servisi. Uygulamayı kullanabilmek için gerçek isim ve soy isminizle kayıt yapmanız gerekiyor. Çin hükümeti ne zaman isterse kişisel veriler WeChat sayesinde toplayabiliyor. Çin'de global olarak ticaret yapan kişiler ise isyanda. "Artık bütün işimi kaybettim" mesajları Çin'in bir başka sosyal medya sitesi Weibo'da yankılanıyor.

Whatsapp, Çin'de kullanılabilecek en son Facebook ürünüydü.

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