Oyun dünyasının en yeni dijital oyunlarını ve teknolojilerini, on binlerce iddialı oyuncuyla buluşturacak CNR Games Week İstanbul 2-5 Kasım tarihlerinde CNR EXPO Yeşilköy’de düzenlenecek.

Oyunlarla ilgili amatör ve profesyonel herkesin bir şeyler bulabileceği fuarda, oyun severlere Call of Duty: World War II, Assassin’s Creed Origins, Forza Motorsport 7, Doughlings gibi pek çok oyunu ilk kez oynama fırsatı sunulacak.

Dijital oyun dünyasının en yeni oyunları, teknolojileri ve fenomen oyuncuları CNR EXPO Yeşilköy’de düzenlenecek Video Oyunları ve Teknolojileri Fuarı CNR Games Week İstanbul’da sahne almaya hazırlanıyor. Drone şovlar, dijital gösterileri, cosplay yarışmaları, E-spor turnuvaları, oyun geliştirme seminerleri gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak CNR Games Week İstanbul Fuarı her yaştan oyun severlere 2 Kasım’da kapılarını açacak. Oyunlarla ilgili amatör ve profesyonel herkesin bir şeyler bulabileceği ve ziyaretçilerine her türlü oyunu deneyebilme şansı sunacak fuarda, oyun severler aynı zamanda 3 Kasım’da piyasaya çıkacak Call of Duty : World War II ile Assassin’s Creed Origins, Forza Motorsport 7, Doughlings gibi pek çok oyunu ilk kez oynama fırsatı bulacak.

Online bilet satışlarında çeşitli sürprizler

www.epin.com.tr adresinden satışı gerçekleştirilen CNR Games Week İstanbul Fuarı biletleri yoğun ilgi görüyor. Fuarda, dört gün boyunca geçerli olacak kombine biletin fiyatı 60 TL, hafta içi günlük ziyaretçi bileti 20 TL, hafta sonu iki günlük ziyaretçi fiyatı ise 35 TL. Biletler online alındığı durumlarda kombine biletlerde 30 TL’lik pin kodu, hafta içi biletlerde 5 TL’lik oyun pin kodu, hafta sonu biletlerinde ise 10 TL’lik pin kodu ziyaretçilere hediye ediliyor. CNR Games Week İstanbul biletini online olarak alan ziyaretçiler fuarda, Virtuix Omni ile turnuvaya katılma, ana sahnede hayranı olduğu ‘Youtuber’larla karşılaşma yapabilme ve ‘Yarış Drone’larını özel gözlüklerle deneyebilme şansı bulacaklar. Ayrıca bir çok sürpriz etkinliğe de katılabilecekler.

60 bin aktif drone kullanıcısına ulaşılacak

Türkiye’de tek drone yarışı yapan firma olan Türkiye Drone Ligi, dünyada son 2 yılda F1’e alternatif gösterilen drone ve drone sporlarını geniş kitlelere ulaştırabilmek için CNR Games Week İstanbul’a katılacak. 60 bin aktif drone kullanıcısına ulaşmayı hedefleyen Türkiye Drone Ligi, neon ışıklarla düzenlenmiş bir drone yarış parkuru, drone eğitim alanı, uzaktan kumandalı araç alanı, elle kontrollü drone şov etkinlikleri düzenleyecek. Aynı zamanda fuar ziyaretçileri, Türkiye Drone Ligi uzmanlarından uçuş eğitimi aldıktan sonra, onlarla uçuş deneyimi yaşama imkanına da sahip olacaklar.

Artık bir mesleğe dönüşüyor

Tüm dünyada milyonlarca kişiyi peşinden sürükleyen dijital oyun kahramanlarını birebir canlandıran cosplay (kostümlü oyun) sanatçılarının katıldığı cosplay yarışmaları CNR Games Week İstanbul’a damga vuracak. Fuar boyunca sürecek Speed Crafting yarışmasında her güne özel bir tema belirlenerek, kostümle gelen oyuncular içeri özel davetli olarak alınacak ve fuar alanı içinde çeşitli şovlar yapacak. İlk başlarda eğlence amaçlı başlayan cosplayer furyası Türkiye’de son zamanlarda giderek yaygınlaştı. Hem el becerisi hem de tiyatral yeteneğe sahip olan gençler cosplayerlık mesleğine yönelmeye başladı.

Bir oyun baştan sona nasıl geliştirilir?

Türk oyun geliştiricilerinin teknik, sosyal ve ekonomik gelişimini ve başarılarını uluslararası alanda arttırmak amacıyla düzenlenecek CNR Games Week İstanbul’un bölgenin en büyük oyun platformu olması hedefleniyor. Oyun konsolları, oyun geliştiricileri, teknoloji şirketleri, oyun distribütörleri, oyun tasarımcıları, yazılım firmaları, bilgisayar bileşenleri, aksesuarlar, servis sağlayıcıları, ödeme servislerinin katılımcı profilini oluşturduğu fuarda, dünyaca ünlü Vancouver Film Okulu’nun Oyun Tasarım ve Programlama Başkanı Peter Walsh’un da katılım göstereceği seminerlerde ‘Bir oyun baştan sona nasıl geliştirilir?’ sorusunun yanıtı bulunacak. Fikirlerin gerçeğe dönüşümünde yaşanan tüm süreçlerin gerçek oyun geliştiricileri tarafından masaya yatırılacağı seminerlerde, geliştirme sürecinde doğru insanlarla çalışma, dağıtım aşamasında yapılması gerekenler ve diğer detaylar oyun severlerle paylaşılacak. Fuar 5 Kasım tarihine kadar açık olacak.