32 bin oyun tutkunu CNR Games Week’e koştu

Çocuk ve yetişkinlerin heyecanla ziyaret ettiği Video Oyunları ve Teknoloji Fuarı CNR Games Week İstanbul, 6-10 Haziran tarihlerinde CNR EXPO Yeşilköy’de gerçekleştirildi. Türkiye’de 850 milyon dolar büyüklüğe ulaşan oyun sektörünün önde gelen isimleri fuarda en son teknolojik ürünlerini görücüye çıkardı.

Fuarı, yaş ortalaması 22 olan 32 bin 85 kişi ziyaret etti. Oğuzhan Uğur, Mervan Tepelioğlu, Uğur Yaman, Oyun Gemisi, Oğuz Atalay ve Mendebur Lemur gibi ünlü fenomenlerin katıldığı fuarda düzenlenen turnuvalarla dereceye girenlere 35 bin TL para ödülü verildi.

Oyun tutkunları CNR Games Week İstanbul’a koştu. 7’den 70’e herkesin heyecanla ziyaret ettiği Video Oyunları ve Teknoloji Fuarı CNR Games Week İstanbul, 6-10 Haziran tarihlerinde CNR EXPO Yeşilköy’de gerçekleştirildi. CNR Holding tarafından düzenlenen fuarda, en son teknolojiye sahip VR platformları, son dönem piyasaya çıkan bilgisayar, bilgisayar bileşenleri, konsollar, bağımsız oyun geliştiricileri, kutu oyunları gibi birçok yeni ve yenilikçi ürünler ziyaretçilerle buluşturuldu. Çocukların geride kalan eğitim yılının yorgunluğunu doyasıya oyun oynayarak atma fırsatı bulduğu fuar, yetişkinlerinde eğlence adresi oldu. Fenomen oyuncular, turnuvalar, her yaştan oyuncu ve teknoloji meraklıları, oyun stüdyoları, üniversiteler ve önde gelen oyun şirketlerinin katılımıyla gerçekleşen fuar, yaş ortalaması 22 olan 32 bin 85 kişiye ev sahipliği yaptı.

Turnuvada dereceye girenlere 35 bin TL ödül

Yerli ve yabancı bilgisayar oyuncuları (gamer), fenomen oyuncular, teknoloji tutkunları, oyun stüdyoları, üniversiteler ve önde gelen oyun şirketlerinin bir araya geldiği fuarda, çok sayıda bireysel oyuncunun yanı sıra e-spor takımlarının da katıldığı Pubg, Fortnite, League Of Legends, Cs:Go, Fifa 18, Hearthstone, Rocket League ve Pes 18 gibi turnuvalar da düzenlendi. Bahçeşehir Üniversitesi’nin E-spor Kulübü’yle birlikte düzenlenen turnuvalarda dereceye girenlere toplam 35 bin lira para ödülü dağıtıldı. Ayrıca, Oğuzhan Uğur, Mervan Tepelioğlu, Uğur Yaman, Oyun Gemisi, Oğuz Atalay ve Mendebur Lemur gibi ünlü fenomenler de fuarda ziyaretçilerle bir araya geldi.

Nostalji alanı 7’den 70’e herkesin gözdesi oldu

Fuarın en dikkat çeken uygulamalarından biri olan Red Horizon firması tarafından geliştirilen gerçekçi bir havaalanı ve uçuş deneyimi yaşatarak, katılımcıların uzman psikologlar eşliğinde uçuş korkularını yenmelerini sağlayan sanal gerçeklik uygulaması AvioVR ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 30-40 yaş aralığındaki yetişkinliklerin çocukluk döneminde severek oynadığı Street Fighter, Mortal Combat gibi oyunlar da fuarın nostalji bölümünde yer aldı. Ayrıca servera bağlı bilgisayarın harddisk olmadan çalışmasına imkan sağlayan “Disksiz Bilgisayar Sistemleri” de ziyaretçilerden tam not aldı. Fuarda ayrıca dünyaca ünlü e-ticaret şirketi GearBest standında ünlü teknoloji markası Xiaomi ürünleri özel indirim imkanı ile ziyaretçilerle buluşurken; yerli oyun koltuk üreticisi XDrive, oyun tutkunları için özel olarak ürettiği hem ısıtmalı hem soğutmalı profesyonel oyun koltuğu ve masaj serisi oyuncu koltuklarını da fuarda görücüye çıkardı.

Oyun sektörünün önemli firmaları da fuarda yerini aldı

Fuar, Türkiye’de 850 milyon doları aşan büyüklüğe ulaşan oyun sektörünün önemli oyuncularının bir araya getirdi. GearBest, MSI, Troy Games, Time Valker, Zümrüdü Anka-Phoenix, Cino, Nitra Oyun, Mangodo Dijital, Zambitious S.L, MTV Elektronik, Eflatun Yazılım, X Donanım, Nüans Dış Ticaret, Doğa Bilimleri Derneği, Atom Bilişim, XDrive, Malcom Bilgisayar, GNB Dijital gibi firmaların katıldığı fuarda ayrıca İstanbul Aydın Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Kültür Üniversitesi öğrencileri projelerini sergileme imkanı buldu.