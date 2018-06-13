Çocuklar Tatile Girdi Siber Risklere Dikkat

Karneler alındı, online oyunlara daha fazla dikkat etme zamanı

McAfee tarafından yayınlanan yeni bir araştırma, çocukların online oyunların getirdiği siber risklere karşı yeterince korunmadığını ortaya koydu.

Karnelerin alınmasıyla çocuklar tüm eğitim öğretim dönemi boyunca uzak kaldıkları online oyunlara daha fazla vakit ayırmaya başladı. Bu, onlar için daha fazla eğlence anlamına gelmekle birlikte artan siber riskler nedeniyle ailelere daha fazla sorumluluk getiriyor.

McAfee tarafından yapılan yeni bir çalışma, çocukların siber risklere karşı yeterince korunmadığını gösteriyor. Çocukların yaz döneminde günde 2 saatten fazla zaman ayırdıkları online oyunlar, uygunsuz içeriklerle karşılaşma ya da kişisel bilgileri paylaşma risklerini beraberinde getiriyor.

Ebeveynler oyun için ne kadar zaman tanıyor?

Araştırma sonuçlarına göre ebeveynlerin neredeyse tamamı (yüzde 95), çocuklarının online oyunlar sırasında maruz kaldıkları risklerden endişe duyuyor. Bununla birlikte risklerin farkında olunsa bile online oyunlar için verilen süreler hiç de azımsanmayacak oranda. Ebeveynlerin yüzde 92’si çocuklarına her gün en az 1 saatlik oyun süresi tanırken, yüzde 8’i ise 5 saatten fazlasına izin verdiklerini ifade ediyor. Ortalamalara bakıldığında ise çocuklar günde 2 saatten fazla bir süreyi bilgisayar ya da mobil cihazların başında geçiriyor. Bu, haftada yaklaşık 15 saatlik bir zaman dilimi anlamına geliyor.

Etkileşimli oyunlar ön planda

Araştırmanın ilginç sonuçlarından biri, çocukların yüzde 62’sinin diğer oyuncularla etkileşime girdiği, uygunsuz içerikle karşılaşma ya da hassas kişisel verilerin paylaşılmasının istendiği oyunları tercih etmeleri. Ebeveynlerin yüzde 89’u bu durumun farkında olduğunu belirtiyor. Yüzde 71’lik bir kesim ise kişisel bilgilerin paylaşılmasından, yüzde 77’si cinsel içerikli görüntülerden, yine yüzde 71’i şiddet temalı içeriklerden, yüze 68’i ise uyuşturucu kullanımını teşvik eden tanıtımlardan endişe ediyor.

Riskler çocuklarla konuşulmalı

Oyunların popülaritesinin yıllar içinde dramatik ölçüde arttığına dikkat çeken McAfee Tüketici Güvenliği Uzmanı Gary Davis, online oyunların günümüzde pek çok çocuk için günlük rutin haline geldiğine dikkat çekiyor. “Video oyunlarının çok sayıda avantajı var, yaz aylarında ebeveynlerin yönetiminde harika bir araç olabilirler.” yorumunu yapan Davis, ebeveynlerin oyun kaynaklı riskler konusunda çocuklarıyla konuşmaları gerektiğini kaydediyor.

McAfee’nin araştırmasında ebeveynlerin çocuklarının ne oynadığına dikkat etmekle birlikte yüzde 9’unun hiç izlemediğinin ortaya çıktığını belirten Davis, anne babaların yaklaşık yarısının (yüzde 44), oynanan oyun çocuklarının yaş sınırlamasına uymadığında bile izin verdiklerini itiraf ettiğinin altını çiziyor.

Araştırmaya göre çocukların yüzde 13’ü kendi yaşlarına uygun olan oyunları değil, beş yaş daha yüksektekiler için sınıflandırılmış oyunları tercih ediyor. Bu durum, 12 yaş altındaki çocukların şiddet içerikli sahneler, çıplaklık ve tecavüz de dahil olmak üzere cinsel temalara maruz kaldığını, aynı zamanda uyuşturucu kullanımını teşvik eden tanıtımlarla karşılaşma riskleri olduğunu gösteriyor.

Ebeveynlerin, çocuklarının oynadığı oyunlar hakkında araştırma yapmaları ve onların güvenliğini sağlamak için rehberlik etmeleri gerektiğini ifade eden Davis, McAfee’nin çocukları bu tip istenmeyen durumlardan korumak için yayınladığı önerileri şu şekilde özetliyor:

Riskli linklere tıklanmasını önleyin: Çocuklarınız oyunlar hakkında çeşitli püf noktaları ya da hileler için arama yapıyor olabilir. Bu linkler çoğunlukla siber risklere maruz kalmalarına yol açar. McAfee WebAdvisor gibi yardımcılarla tehlikeli web sitelerine erişim konusunda uyarılar alabilir, bu tip sitelerden gelecek tehlikeleri önleyebilirsiniz.

Kapsamlı koruma çözümleri kullanın: Güvenlik yazılımınızın en yeni sürümüne sahip olduğunuzdan ve bu çözümün kapsamlı bir güvenlik paketi içerdiğinden emin olun. McAfee Total Protection gibi güvenlik uygulamaları pek çok riske karşı koruma sağlayacaktır.

Oyun sürelerini kontrol edin: Çocuklarınızın cihazları ne kadar süreyle kullandıklarını takip edin. Ebeveynlerin denetimine olanak tanıyan yazılımlar bu konuda size yardımcı olur. Bu yazılımlar aynı zamanda risk potansiyeli yüksek zararlı sitelerin etkilerine maruz kalınmasını da önleyecektir.