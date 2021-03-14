Dego Finance Coin (DEGO) Fiyatı, Grafikler, Piyasa Değeri

Dego Finance bugünkü fiyatı ile $27,97 USD, 24 saatlik işlem hacmi $758.684.647 USD. Dego Finance son 24 saatte yüzde 78 çıkış gösterdi. Piyasa değeri $240.749.397 USD. Dolaşımdaki arz 8.607.383 DEGO coin.

DEGO Coin nedir?

17 Eylül 2020’de başlatılan Dego.finance (DEGO), herkesin NFT’leri basabileceği, NFT madenciliği, açık artırmalar ve Ethereum ve Binance Akıllı Zincir üzerinde ticaret yapabileceği açık bir NFT ekosistemi sunan çapraz zincir NFT + DeFi protokolü ve altyapısıdır.

DEGO, Blockchain projelerinin kullanıcı tabanını genişletmesine, belirteçleri dağıtmasına ve daha çeşitli NFT destekli uygulamalar geliştirmesine olanak tanıyan bir çapraz zincir altyapısı sunar. DEGO ayrıca Substrate aracılığıyla bir Parachain oluşturuyor, zincirler arası NFT varlık transferlerini mümkün kılıyor, uygulamaları ve temel protokolleri birleştiriyor.

Dego.finance hangi sorunu çözer?

Çözdüğümüz en önemli sorun “NFT Hizmet Programı Vermek” dir. NFT artık bir sanatın dijitalleştirilmiş bir mülkiyeti olarak görülüyor, ancak bunun ötesinde bir etkisi yok. Bir NFT için Madencilik, Açık Artırma ve Ticareti etkinleştirirken, onun faydası sadece sahipliğin ötesine geçiyor.

Dego NFT neden diğer NFT türlerinden farklıdır?

Dego NFT Standardı, para basma sürecinde belirli miktarlarda ERC20 / BEP20 jetonu enjekte eden bir kilitleme mekanizmasına izin verir, böylece her DEGO NFT, içinde kilitli jetonların değerine eşit bir öz değere sahiptir.

Dego Coin piyasa değeri

13 Dolar ortalaması ile Binance.com üzerinde giriş yapan Dego Coin, 4 gün içinde 27 dolara ulaşmıştır.

Dego Coin nasıl alınır?

Kripto para işlem hacmi ile dünyanın en çok tercih edilen borsası Binance.com aracılığı ile Enj coin alım satımını yapabilirsiniz.