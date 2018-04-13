Dell EMC Sunucu, Veri Depolama ve Son Kullanıcı Çözümlerinde Büyüdü

İş ortaklarının ödüllendirildiği Dell EMC iş ortakları zirvesinde, şirketin büyümesi ele alınırken, pazar trendleri ve yeni teknolojiler masaya yatırıldı

İstanbul – 13 Nisan 2018 – Bulut teknolojileri, depolama, büyük veri, veri analizi, bilgi güvenliği, içerik yönetimi ve bütünleşik altyapıyı içeren ürün ve hizmetleriyle iş ortaklarına çözüm sunmaya devam eden Dell EMC’nin yıllık iş ortakları zirvesi Bodrum’da gerçekleşti.

Realize Extraordinary (Sıra Dışını Gerçekleştirmek) temasıyla 5-7 Nisan tarihlerinde Dell EMC Türkiye Ülke Müdürü Sinan Dumlu ve Dell EMC Türkiye Ülke Kanal Müdürü Erkut Göktan’ın ev sahipliğinde gerçeklesen zirveye çok sayıda iş ortağı katıldı. Pazardaki son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, sektöre yön veren trendler ve yeni teknolojiler de tartışıldı. Zirvede 2018’de öne çıkan trendler bütünleşik sistemler, veri depolama, CCTV çözümleri, network çözümleri ve SAP Hana çözümleri olarak sıralandı.

‘Sunucu, veri depolama ve son kullanıcı çözümlerinde pazar payımızı önemli ölçüde artırdık’

Yoğun katılımla gerçekleştirilen zirvede başarılarında önemli bir paya sahip olan iş ortaklarına teşekkür eden Dell EMC Türkiye Kanal Müdürü Erkut Göktan, “Dell ve EMC’nin birleşmesinden sonraki ilk senemizi birleşme öncesinde her iki şirketin gelirlerinin toplamını çift haneler ile büyüterek tamamladık. Özellikle sunucu, veri depolama ve son kullanıcı çözümlerinde pazar payımızı önemli ölçüde artırdık. Türkiye’de ciromuzu yüzde 100 iş ortaklarımız üzerinden yapıyoruz ve bu sayede bilgi teknolojileri pazarında en yüksek hacmi yaratan şirketlerden biri konumunda bulunuyoruz,” dedi.

2017 yılında lanse edilen Dell EMC iş ortakları programı sayesinde iş ortaklarını Titanium, Platinum, Gold ve Authorized seviyelerinde sınıflandırdıklarını belirten Göktan, “Dell EMC olarak 2017 yılında iş ortaklarımızın bu yeni programa adaptasyonu için önemli bir efor harcadık. Bu çalışmalarımızın sonucunda programımıza yoğun bir ilgi olduğunu gözlemledik. Bu kapsamda 2017 yılında toplam 30 adet olan Titanium, Platinum ve Gold iş ortaklarımızın sayısını 2018’de 46’ya çıkarttık. Dell EMC için gurur verici olan bu tabloda emeği olan tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum,” dedi.

Dell EMC olarak iş ortaklarının yetkinliklerini geliştirerek tüm Dell EMC çözümlerinden yararlanmasına yönelik adımlar atmaya devam edeceklerini ifade eden Göktan, uçtan uca Dell EMC çözümlerini kullanan iş ortaklarının önemli avantajlar sağlayacağını söyledi.

Ödüller sahiplerini buldu

2017 yılının en başarılı iş ortaklarının ödüllendirildiği zirve, ödül töreniyle son buldu. Ödül alan iş ortakları ise şöyle sıralandı:

Yılın Distribütörü: Armada

Yılın İş Ortağı (En Yüksek Ciro): DESistem

Yılın İş Ortağı (En Yüksek Veri Depolama Cirosu): Data Market

Yılın İş Ortağı (En Yüksek Son Kullanıcı Çözümleri Cirosu): L&N

Yılın İş Ortağı (Yeni Müşteri Kazanımı): Vmind

Yılın İş Ortağı (Yeni Müşteri Kazanımı): Forte

Yılın İş Ortağı (En Yüksek DMO cirosu): Atlas

Yılın İş Ortağı (En Yüksek Sunucu ve Ağ Çözümleri Cirosu): Epdata

Yılın İş Ortağı (En Yüksek Hizmet Cirosu): KoçSistem

Yılın İş Ortağı (En Yüksek Büyüme): Asır

Yılın İş Ortağı (En Yüksek Tümleşik Sistemler Cirosu): E-Çözüm

Dell EMC Hakkında

Dell EMC, Dell Technologies’in bir parçası olarak, kurumların sektör lideri yakınsanmış altyapı, sunucu, depolama ve veri koruma teknolojileri kullanmak yoluyla veri merkezlerini modernleştirmesine, otomatikleştirmesine ve dönüştürmesine olanak tanır. Bu da kurumların hibrit bulut oluşturarak BT’lerini dönüştürmeleri ve bulut yerel uygulamalar ve büyük veri çözümleri oluşturarak işlerini dönüştürmeleri için güvenilir bir temel sağlar. Dell EMC, uçtan çekirdeğe ve buluta kadar uzanan endüstrinin en kapsamlı ve yenilikçi portföyü ile 180 ülkede Fortune 500’ün %98’i dahil pek çok müşteriye hizmet verir.