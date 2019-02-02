Detaylı Galaxy S10 ve S10 Plus Fotoğrafları ve Özellikler

Bir çok render dağıtan sitelerden gelen resimlere göre Galaxy S10 ve S10 Plus telefonlarının en net fotoğrafları ortaya çıktı.

Galaxy S10 cep telefonlarının ön, arka ve yan görüntüleri tamamen belli oldu. Hatta renklerinde nasıl gözüktüğü belli oldu. Siyah, zümrüt ve beyaz inci fotoğraflarda görebildiğimiz renkler.

6.1 inç Galaxy S10, tek lensli selfie kamerası ve arka kısımda üçlü kamera setiyle geleceği belli oldu. Üçlü set; ana kamera, ultra geniş ve telefo kameraları içeriyor.

Galaxy S10 Plus modeli ise daha büyük 6.4 inç ekranla görüyoruz. Plus modelinde çift selfie kamerası bulunuyor. Arka taraf ise normal 10 serisi gibi üçlü kamera kurulumuna sahip. Fotoğraflardaki çerçeve inceliği ise orijinal modelde olduğu kadar ince. Yani resimde gördüğünüz incelik telefonlarda tam ölçüleri ile mevcut.

İki modelde de parmak izi okuyucu fiziksel olarak bulunmuyor. Ekranın altına taşındılar.

Samsung, Galaxy S10 serisi cep telefonlarından 3 adetini ki muhtemelen 4 farklı Galaxy S10 modeli tanıtılabilir, 20 Şubat 2019 tarihinde tanıtacak. 4. telefon ise 5G kullanan Galaxy S10 telefon modeli. Bunun dedikodu olduğunu ekleyelim.

Yeni 8nm Exynos 9820 ve 7nm Snapdragon 855 işlemci seti ile gelecek telefonların hangi bölgelere hangi işlemcili telefonların gönderileceği henüz belli değil. S10 Lite modelinde 3 yerine 2 kamera yer alacak. Piller ise eski seriye nazaran daha büyük olacak.

En son Galaxy S10 haberleri geldiğinde size payaşmaya devam edeceğiz.