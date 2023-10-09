Diablo IV, 17 Ekim’de Steam’e Geliyor

Diablo IV, Overwatch 2’nin ardından platforma katılan Blizzard’ın ikinci oyunu.

Blizzard’ın başarılı dungeon keşif oyunu Diablo IV, resmi olarak 17 Ekim’de Steam’e geliyor.

Öncesinde Blizzard‘ın kendi satış platformu olan Battle.net üzerinden satılıyordu. Steam daha geniş bir kullanım alanına sahip bir hizmet olduğu için, bu durum PC oyuncularına büyük bir kazanç sağladı. Bu haber, özellikle Steam Deck sahipleri için heyecan verici oldu. Taşınabilir konsolda oyunu çalıştırmak için gereken engelleri farklı yollarla zaten aşabiliyorduk, ancak bu işlem artık çok basit hale gelmiş oluyor.

Valve, oyunu Steam Deck uyumluluğu için henüz derecelendirmemiş, muhtemelen piyasaya çıkması yaklaştıkça derecelendirmeyi yapacaklardır. Ayrıca başlamak için hala bir Battle.net hesabına ihtiyacınız olacak, bu nedenle giriş kimlik bilgilerinizi hazır tutun. Battle.net sürümü gibi, bağımsız PC’lerin bu oyunu çalıştırabilmesi için en az bir Intel Core i5 veya AMD FX-8350 CPU ve 8 GB RAM, tercihen 16 GB RAM gerektiriyor.

Steam sürümü, aynı gün başlayan Season of Blood adlı yeni bir DLC’ye katılıyor. Bu içerik güncel bir görev hattı, güncellenmiş vampir yetenekleri, beş yeni endgame patron ve daha fazlasını getiriyor; ayrıca oyuncu Gemma Chan’ın bir vampir avcısı olarak eklenmesi gibi.

Aynı gün bir de büyük bir yama çıkıyor. Yama 1.2.0, daha hızlı XP kazanımı, Alp Kâbusları etrafında daha iyi gezinme, karakter ödüllerinin basitleştirilmesi, daha dayanıklı NPC eşlikçiler, geri dönüşün azaltılması ve yağma toplama amaçları için dünya patronlarının spawn sayısının artırılması gibi bir dizi yaşam kalitesi iyileştirmesi getiriyor.

Diablo IV’ün lansmanında birçok yönünü etkileyici bulduk ve dünya tasarımını “Blizzard’ın ürettiği en ayrıntılı ve yaratıcı varlıklara sahip” olarak övdük. Ayrıca, bu oyunun aslında 1997’nin sisli Clinton dönemlerinden beri “hayalini kurduğumuz Diablo oyunu” olduğunu söyleyebiliriz.

Blizzard, IP’lerini Battle.net dışındaki satış platformlarında gelişmelerine izin verme konusunda koruyucu olmuştur. Ancak Diablo IV, Steam’e göç eden ilk yüksek profilli oyun değil. Ağustos ayında, çok oyunculu ateşli oyun Overwatch 2, Valve’ın mağazasında piyasaya sürüldü. O zaman Blizzard, birkaç oyunun Steam’e geleceğini söyledi, ancak hangilerinin olduğunu belirtmedi. Elbette Diablo IV, bunlardan biri, ancak daha fazla çıkışı bekliyoruz.