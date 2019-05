Dijital Neslin Mimarı Mobil Oyuncu Anneler Araştırması

Mobil oyunlar her geçen gün popülerliğini arttırırken, dijital neslin geleceğinin annelerin elinden geçtiğini de hatırlamak gerekiyor. Tahmin edilenin aksine, mobil oyunlar sadece çocuklar ve gençlerin değil, 20’lerden 50’lere her jenerasyondan annelerin de ilgi alanı. Mobil iletişimin öncüsü AdColony ve araştırma dünyasının lideri Nielsen’in iş birliğinde ikinci kez gerçekleşen “Mobil Oyuncular” araştırması sonuçlarına göre, mobil neslin oyun trendlerini belirleyen dijital anneler, ister 20 yaşında olsun, ister 50 yaşında her gün mobil oyun oynuyorlar.

Her geçen gün oyuncu sayısını artıran mobil oyunlar, anneler arasında da bir hayli popüler. AdColony, Nielsen işbirliği ile gerçekleştirdiği “Mobil Oyuncular” araştırmasında, gün geçtikçe dijitalleşen yeni neslin mimarı annelere geniş yer verdi. Annelerin mobil dünyası, oyunlar hakkında doğru bildiklerinizi unutturacak nitelikte. Araştırma, annelerin mobil oyun alışkanlıklarının yanı sıra, çocukların mobil güvenliği hakkında da dikkat çekici verileri ortaya koyuyor;

Dijital Anneler Her Gün Mobil Oyun Oynuyor!

Bu Anneler Günü’nde annelere verecek hediye arıyorsanız ona beğeneceğini düşündüğünüz bir mobil oyun önerin! Gün içinde gerek ofiste gerek evde aynı anda birçok sorumluluğu yöneten anneler, mobil oyunlar ile aktif dinleniyor, mobil oyun oynarken kendilerini rahat, mutlu, heyecanlı ve başarılı hissettiklerini belirtiyorlar. 18 ila 50 yaşındaki anneler ile görüşülen araştırmada, yaş grupları arasında fark gözetmeksizin, %70’i hergün, %98’i her hafta mobil oyun oynadığını belirtiyor.

Anneler Ne Zaman Mobilde Oynuyor?

Dijital çağda dikkat sürelerinin kısaldığını birçok kaynaktan biliyoruz. Eskiden TV izlerken sıkıldığında kanal değiştirme alışkanlığı, yerini TV ile aynı anda mobil cihazla ilgilenmeye bırakıyor. Mobil oyuncu annelerin de yarısına yakını TV’de Film/Dizi izlemek gibi dinlendirici aktiviteleri yaparken aynı anda mobil oyun oynuyor. Anneler mobil oyunlara, gün içerisinde saat 14’ten gece 1’e kadar, 10 ila 30 dakikalık zaman dilimlerini ayırabiliyorlar. En çok tercih edilen zaman aralığı ise %58’lik oran ile 20-23.00 saatleri olarak karşımıza çıkıyor.

Her 10 mobil oyuncu anneden 3’ü, yemek yaparken ve hatta çocuğu ile ilgilenirken de mobil oyun oynadığını belirtiyor. Çocuğu ile geçirdiği zamana mobil oyunları da dahil eden anneler, oyun içerikleri konusunda ise oldukça hassas davranıyorlar.

Mobil Oyuncu Anneler Güvenliği Elden Bırakmıyor

Her çocuk oyun oynamayı sever. Gittikçe dijitalleşen günümüzde dünyaya gelen çocuklar için saklambaç, yakar top gibi anne babaların küçükken oynadıkları oyunlar, yerini mobile bırakmış durumda. Psikologlar da özellikle ilkokul çağına gelmiş çocukların dijital dünyadan tamamen kopmamalarını, sınırlandırılmış süreler ve kontrollü içerik ile dijitalleşmelerini öneriyor. Çocukların davranışsal gelişimi açısından endişe yaratan dijital ortamlar, teknoloji ile barışık anneleri korkutmuyor. Araştırma sonuçlarına göre kendileri de oyun oynayan anneler çözüm yolunu bulmuş bile; mobil oyuncu annelerin %75’i çocukların oynadığı oyun içeriklerini kontrol ediyor ve çocuklarına güvenli bir teknolojik ortam sunarak dijital alanda gelişimlerini desteklemiş oluyorlar.

Araştırmaya göre mobil dostu annelerin büyük çoğunluğu 0-2 yaş aralığındaki çocuklarına mobil oyun oynatmıyor, 3 yaşından itibaren anne babaların cihazları üzerinden kontrollü bir şekilde oynamasına, 12 yaşından itibaren ise çocuğun kendi cihazına sahip olmasına izin veriyorlar.

Mobilde Akıl Oyunları Annelerin Favorisi

Mobil oyunlar ile barışık olan teknolojik anneler, stres atıp eğlenmek istiyor ve zihin boşaltmak için, mobilde beyin jimnastiği yapabilecekleri oyunları tercih ediyorlar. Mobil oyuncu annelerin en çok tercih ettiği oyun tipleri %68’lik oran ile Puzzle’lar ve %62’lik oran ile bilgi oyunları.

Çoklu-görev (multi-task) konusunda yetenekli olan mobil oyuncu anneler, oyun oynarken aynı anda ihtiyaçlarını araştırmaktan da geri kalmıyor. Her 2 mobil oyuncu anneden biri, oyun oynarken gördüğü reklama merak edip tıkladığını belirtiyor. Mobil annelerin %34’ü, mobil oyun oynarken tıkladığı reklamdaki ürün ile ilgili araştırma da yaptığını belirtiyor.

Mobil oyun oynayan annelerin internete bağlandığı tek cihaz akıllı telefonlar değil; %72’si bilgisayar/laptop, %62’si tablet, %13’ü konsol da kullanırken, mobil oyuncu her 2 anneden biri artık televizyonu internete bağlı şekilde kullanıyor.

*Adcolony ve Nielsen işbirlği ile gerçekleştirilen ”Mobil Oyuncular Araştırması” kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir’de yaşayan, 3 ayda bir ve daha sık mobil oyun oynayan 18-50 yaş arası ABC1C2 SES grubu anneler ile cawi yöntem kullanılarak görüşülmüştür.