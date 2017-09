Dijital oyunları ve popüler kültürü bir araya getiren GoblinCon Başlıyor

Oyun, Eğlence ve Heyecan Dolu 3 Güne Hazır Olun, GoblinCon Başlıyor!

Dünyaca ünlü konuklar, ödüllü yarışmalar ve heyecan dolu turnuvalar 29 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında UNIQ İstanbul’da düzenlenecek GoblinCon’da oyunseverleri bekliyor

28.09.2017 - Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan GoblinCon dijital oyunları ve popüler kültürü bir araya getiren yepyeni ve benzersiz bir etkinlik. 29 Eylül – 1 Ekim arasında gerçekleşecek etkinlikte PC, konsol, mobil, hatta masaüstü oyunlar oynanacak, ödüllü turnuvalar ve cosplay yarışmaları yapılacak, konserler verilecek, ünlü dizi ve oyunlardan tanıdığımız sanatçıların katıldığı paneller yapılacak.

Heyecan Dolu Ödüllü Turnuvalar

GoblinCon 3 gün boyunca kazananları harika ödüllerin beklediği birbirinden heyecanlı turnuvalara ev sahipliği yapacak. FPS tutkunları CS:GO, PUBG ve Wolfteam turnuvalarında kozlarını paylaşırlarken, kimin en iyi olduğu meselesini daha medeni bir şekilde çözmek isteyenler en iyi desteleriyle ve kurnazca taktikleriyle Hearthstone maçlarında boy gösterecekler. Kavganın kaçınılmaz olduğu anlar içinse PlayStation 4 ve ASUS Zenfone 3 ödüllü Tekken 7 ve Street Fighter V turnuvaları var.

Ayrıca LAN PARTY bileti alan katılımcılar için düzenlenecek ödüllü özel gece turnuvaları ile eğlence ve heyecan aralıksız biçimde devam edecek. Üstelik LAN PARTY bileti olanlar 29 Eylül’den 1 Ekim’e kadar alanda konaklayabilecekler.

Bilgisayardan ve sanal dünyadan biraz uzaklaşmak isteyenler ise etkinlikteki masaüstü rol yapma oyunları alanını ziyaret edip hayal güçleriyle sınırlı bir maceraya atılabilirler.

Dev Konuklar



GoblinCon insanların yalnızca oyun oynayabileceği bir etkinlikten fazlası olmayı hedefliyor. Etkinlik içerisindeki söyleşiler ve imza seanslarıyla da bu hedefini gerçekleştiriyor. Cumartesi ve pazar günü etkinlik alanını ziyaret edenler, sesleriyle Overwatch’taki Lucio ve Genji karakterlerine hayat veren Gaku Space ve Jonny Cruz ile tanışıp sohbet etme şansını elde edecekler.

GoblinCon’un bir diğer büyük konuğu ise herkesin Game of Thrones dizisinden The Mountain olarak tanıdığı, dünyanın en güçlü adamı unvanlı Hafthur Björnsson! Yeterince çevik davranabilirseniz siz de The Mountain kafatasınızı patlatmadan kendisiyle bir fotoğraf çektirebilirsiniz.

Ödüllü Cosplay Yarışması

İçinde cosplay olmayan bir oyun etkinliği düşünülemez. GoblinCon, hayranı olduğumuz oyun, çizgi roman veya dizi kahramanlarını büyük bir özveriyle ve hiçbir karşılık beklemeden kanlı canlı şekilde bizlerle buluşturan bu harika insanları da unutmuyor.

Jürliğini dünyaca ünlü cosplayerlar Elffi, Kelly Jean ve Issabel’in yapacağı ödüllü cosplay yarışmasının birincisi 5 bin, ikincisi 3 bin, üçüncüsü ise 2 bin TL’lik ödülün sahibi olacak. Cosplay’ini sergilemek isteyen fakat yarışmaya katılmak istemeyenler için de bir coswalk etkinliği olacak.

Ayrıca cosplay’in inceliklerini öğrenmek isteyenler için Issabel ile bire bir çalışarak ondan püf noktaları alabilecekleri worbla workshop eşsiz bir fırsat sunuyor.

Eğlencenin Adresi UNIQ İstanbul

Birbirinden heyecanlı turnuvalara katılmak veya arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmek, dünyaca ünlü konuklarla tanışıp sohbet etmek, muhteşem cosplayler görmek için siz de 29 Eylül – 1 Ekim arasında UNIQ İstanbul’da düzenlenecek GoblinCon’daki yerinizi alın. Ayrıntılı bilgi için GoblinCon Facebook sayfasını ve Biletix’i ziyaret edin.