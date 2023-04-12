Dijital para birimi için harekete geçildi: Anlaşma yapıldı

Dünyanın dört bir yanında aktif olarak kullanılmaya başlanan dijital para, ani yükselişi ve düşüşü ile adından söz ettiriyor. Gelişen bu dijital paraya ülkeler ayak durmaya çalışarak yeni hamleler yapıyor.

Balkanların en küçük ülkesi olan Karadağ Merkez Bankası dijital para için bir strateji geliştirdiklerini duyurdu. Pilot uygulama olarak geliştirilen bu hamle ile dijital parayı piyasaya sürmek üzere Ripple ile imzalar atıldı. Finalsan potansiyelin arttırılmasını hedefleyen ülke güncel ulusal bankacılık tredlerini takip etmekte kararlı olduklarını duyurdu.

Karadağ vatandaşlarının finansal erişimine yönelik önemli bir adım olduğu belirten Karadağ Merkez Bankası Başkanı Radoje Zugi “Etkin bir finansal sistemin sürdürülmesini aktif bir şekilde sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Anlaşma kapsamında ulusal stablecoin’in pratik uygulaması belirlenecek ve dijital paranın kontrol altında dolaşımı, kullanımının simüle edileceği çeşitli aşamalardan geçeceği belirtildi.