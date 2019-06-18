Dört kameralı HONOR 20 PRO, 3 saniyede 85 milyon TL’lik sipariş aldı

HONOR N serisinin yeni amiral gemisi HONOR 20 PRO, Çin’de satışa çıktığı ilk 3 saniyede 100 milyon Çin Yuanı (85 milyon TL) sipariş aldı.

Türkiye, 18 Haziran 2019 – Teknolojiyi gençlerin ihtiyaçlarına adapte eden vizyoner ürünlerin yaratıcısı HONOR, dört kameralı yeni akıllı telefonu HONOR 20 PRO ile sipariş rekoru kırdı. Çin’in önde gelen e-ticaret platformu Jingdong’un yıl ortası online alışveriş festivali “618” kapsamında 18 Haziran günü satışa sunulan HONOR 20 PRO, satışa girdiğinde 3 saniye içinde 100 milyon Çin Yuanı (85 milyon TL) değerinde sipariş aldı.

HONOR N serisinin yeni performans canavarı

HONOR N serisi akıllı telefon ailesinin yeni amiral gemisi olan HONOR 20 PRO, 6,26 inç All-view ekranı, 7 nm Kirin 980 AI yonga seti ve çift NPU ile gerçek bir performans canavarına dönüşüyor.

Dünyada ilk kez HONOR 20 PRO’da kullanılan Dinamik Holografik cam tasarımı, ön yüzde yüzde 91,6’ya ulaşan ekran kasa oranıyla buluşunca ortaya göz alıcı bir dizayn çıkıyor. Parmak izi okuyucunun sağ kenara konumlandırılması gibi akıllı tasarım tercihleri, HONOR 20 PRO sahiplerine kullanım kolaylığı sunuyor.

Yapay zeka destekli 48 MP Dört Kamera

Dünyanın dört bir yanındaki fotoğraf tutkunu kullanıcılara “Mucizeyi Yakala” sloganıyla ulaşan HONOR 20 PRO, DxOmark performans testlerinden 111 puan alan ve ikinci sıraya yerleşen rakipsiz kamerasıyla düşük ışıklı ortamlardan uzak sahne çekimlerine kadar her türlü kullanım senaryosunda en net fotoğrafı yakalıyor. 48 MP çözünürlüklü Sony IMX586 ana lensin yanı sıra, 8 MP telefoto lensi, 16 MP süper geniş açılı lens ve 2 MP makro lense sahip 48 MP AI Dört Kamera teknolojisi, her zaman en güzel karenin ekrana yansımasını sağlıyor.

Satışa sunulduğu Çin’de büyük beğeniyle karşılanan HONOR N serisi, yakında Türkiye piyasasında da teknoloji tutkunlarıyla buluşacak.

HONOR Hakkında

Bir akıllı telefon markası olan Honor, 2013 yılında Çin’de kuruldu. 4 yıl içinde 74 ülkede 80 milyondan fazla hayrana ulaşan Honor, dijital vatandaşlara internet için optimize edilmiş ürünlerle en yeni teknolojiyi, yenilikçi işlevleri ve üstün kullanıcı deneyimini sunmak için aralıksız çalışıyor. Gençlerin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için yaratıcılıklarını beslemek ve onları harekete geçirmeyi hedefliyor. En yeni teknolojiler ve yenilikleri müşterilerine sunabilmek için, “HONOR MY WORLD” sloganında olduğu gibi farklı bir çizgi izleyerek cesaretini ortaya koyuyor.

Honor hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, Honor web sitesini http://www.hihonor.com/tr/ adresinde ziyaret edebilirsiniz ya da sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.