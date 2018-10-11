Dört Kameralı Samsung Galaxy A9 Tanıtıldı

Mobil telefon fotoğrafçılığında yenilikler bitmiyor. Dünyanın ilk 4 kameralı telefonu "Samsung Galaxy A9" tanıtıldı.

Malezya, Kuala Lumpur'da yapılan tanıtım aynı anda İstanbul'da Bağdat caddesinde Samsung Deneyim Mağazasında da yayınlandı.

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış Direktörü Eren Rıfat Arman: “Görsel iletişimin önem kazandığı bir dünyada, genç nesiller telefonlarını bir cihaz olarak değil; hayat tarzlarını yansıtan kendilerinden bir parça olarak algılıyor. Galaxy A9’un yetenekli dört kamerası ile genç nesillerin fotoğraf çekimi ile ilgili beğenilerini bir üst seviyeye çekiyoruz. Güçlü pil kapasitesi, yüksek depolama alanı ve sAMOLED ekranı ile de dört dörtlük eğlence için aradıkları cihazı sunuyoruz.” dedi.

Dünyanın ilk 4 Arka Kamerası İle Anı İstediğiniz Gibi Yakalayın

Galaxy A9’a dünyanın ilk dört arka kameralı akıllı telefonu niteliğini kazandıran kameralar şu şekilde sıralanıyor: 24MP’lik ana kamera, 8 MP’lik 120° Ultra Geniş Açı kamera, 10MP’lik Tele kamera ve Canlı Odak özelliği sunan 5MP’lik kamera.

Galaxy A9, sahip olduğu farklı işlevlere sahip 4 arka kamerası ve gelişmiş yazılımı sayesinde, zor şartlar altında bile fotoğraf çekimini en ideal ayarlarla yapmanızı kolaylaştırıyor. Dört lens, yaratıcılığınızı ortaya çıkarırken,sizi nefes kesici görüntüler yakalamanın ve paylaşmanın daha fazla yoluyla tanıştırıyor.

Ultra Geniş Açı Kamera, 120°’lik bir açı ile dünyaya bakmanızı sağlıyor. Bu özellikle birlikte dünyayı olduğu gibi fotoğraflayın. Görsel Zeka özelliğinin katkısı ile de farklı çekim ortamlarında bir profesyonel gibi çekimler yapın. Daha gelişmiş Görsel Zekâ özelliği çektiğiniz nesneyi tespit ederek, en iyi fotoğraf için gerekli ayarları anında yapıyor.

Tele Kamerası, 2X Optik Zoom özelliği sayesinde, uzaktaki nesnelerin fotoğraflarını görüntü kalitesinden taviz vermeden çekiyor. Yüksek kalitede yakın plan fotoğraflar artık eskisinden çok daha keyifli ve kolay.

24 MP Ana Kamera ile ister loş ışıkta, ister parlak ışıkta canlı ve parlak görüntüler elde etmek çok kolaylaşıyor.

Canlı Odak özelliği, alan derinliğini kendi tercihlerinize göre yönetmenize imkan veriyor. Çekimi yapılan nesneye odaklanarak bir profesyonelin elinden çıkmış gibi görüntüler elde etmek veya odak noktasıyla oynayarak yaratıcılığınızı konuşturmak sizin elinizde.

Uzun Saatler Boyunca Kesintisiz Performans

Galaxy A9'un güvenilir 3,800mAh[1] bataryası uzun saatler boyunca kesintisiz bir performansın keyfini sürmenizi sağlıyor. Galaxy A9'un 128 GB depolama alanı, 6GB Ram ve 512GB'a kadar genişletilebilir hafızası ise, istediğiniz her şeyi depolama alanı endişesi taşımadan çekmenize ve telefonunuzda çok daha fazla görüntü saklayabilmenize imkan veriyor.

Yaşamı daha rahat kılmak için tasarlanan Galaxy A9 Bixby[2], ve Samsung Health özelliklerinin yanında Uygulama Çifti özelliğinin kullanım avantajını tüketicilere sunuyor.

Geçişli Renkler Göz Alıyor

Galaxy A9’un ilk anda dikkat çeken tasarım özelliklerinin başında geçişli renk seçenekleriyle sunuluyor olması geliyor. Petrol Mavisi ve Şeker Pembesi geçişli renkleri, kullanıcılara uzun süre bakmaktan keyif alacakları renk alternatifleri sunuyor. Daha klasik bir telefon sevenler için, Samsung Gece Siyahı rengini sunuyor.

Dokunduğunuz anda yüksek kaliteli olduğu hissini veren 3D Cam eğimli arka yüzeyi ise Galaxy A9’un ele tam oturmasını sağlayan ergonomisi ile Samsung’un birinci sınıf tasarım anlayışını yansıtıyor.

Türkiye Lansmanı, Küresel Lansman ile Aynı Anda Samsung Deneyim Mağazası’nda Yapıldı

Teknoloji severlerin buluşma noktası olması vizyonuyla kısa bir süre önce kapılarını açan Bağdat Caddesi’ndeki Samsung Deneyim Mağazası, küresel lansman ile eşzamanlı olacak şekilde Türkiye lansmanına evsahipliği yaptı. Galaxy A9 lansmanı sırasında, Samsung Deneyim Mağazası ile ilgili de detaylı bilgi paylaşılarak; ziyaretçilerin serbestçe vakit geçirebileceği çalışma alanları, ücretsiz kablosuz internet bağlantısı, kahve ikramı gibi hizmetler ile, teknoloji mağazalarından farklılaşan bir yaklaşımla hizmet verdiği vurgulandı. Samsung Deneyim Mağazası’ndaki Akıllı Servis bölümünde ise telefonların birçok sorununun en fazla 1 saat içerisinde çözümlendiği belirtildi.

Türkiye’de Petrol Mavisi, Şeker Pembesi ve Gece Siyahı olacak şekilde üç renk seçeneği ile satışa sunulacak Galaxy A9’un Aralık ayı başında satışa sunulacak.

Galaxy A7, Kasım’da Türkiye’de

Samsung’un Bağdat Caddesi’nde gerçekleştirilen Türkiye lansmanı sırasında daha önce küresel duyurusu yapılan Galaxy A7 hakkında da bilgiler verildi. Üç adet güçlü arka kameraya, şık tasarıma ve günlük kullanım için gerekli olan özelliklere sahip yenilikçi Galaxy A7’nin Kasım ayı başında satışa sunulacağı duyuruldu.

Galaxy A7’nin üç adet güçlü kamerası şu özellikleri sunuyor:

Galaxy A7’nin 8MP 120° Ultra Geniş Açılı Lensi ile hiçbir anı kaçırmayın. Galaxy A7, ultra geniş açıya sahip fotoğraflarla dünyayı olduğu gibi yakalıyor.

24MP Ana Lensine ek olarak 5MP Odak Lensi sayesinde, Galaxy A7’nin Canlı Odak özelliği etkileyici fotoğraflar yakalamanız için bokeh efektini ayarlamanıza izin vererek alan derinliğini kontrol etmenizi sağlıyor.

Galaxy A7’nin 24MP Lensi, loş ışık altındaki ortamlarda dört pikseli tek bir pikselde birleştirerek fotoğraflarınıza daha fazla ışığın girmesine izin veriyor. Bu sayede hem aydınlık, hem de loş ortamlarda iyi fotoğraflar çekilebiliyor.

Samsung’un akıllı Görsel Zekası’nı kullanan Galaxy A7 kamerası, çekeceğiniz nesneleri kategorilere ayırıp görüntü kalitesini anında artırmak için renk, kontrast ve parlaklık ayarı yapıyor[3].

Galaxy A9 ve A7 hakkında daha fazla bilgi için; http://www.samsungmobilepress.com, news.samsung.com/galaxy veya www.samsung.com/galaxy adresini ziyaret edebilirsiniz.

Samsung Galaxy A9 Ürün Özellikleri

Galaxy A9

Ekran

6.3” Full HD+ Super AMOLED, 1080x2220

*Ekran ölçümü yuvarlak köşeler hesaba katılmaksızın, tam köşegen ölçümü alınarak yapılmıştır.

Kamera

Arka: dört kamera

- Ana Kamera: 24MP AF, F1.7

- Telefoto: 2X optik zum, 10MP AF, F2.4

- Ultra Geniş: 120°, 8MP, F2.4

- Derinlik: 5MP, F2.2

Ön: 24MP, F2.0

Kasa

162.5 x 77 x 7.8 mm, 183g

AP

Sekiz Çekirdek (2 adet 2.2GHz + 6 adet 1.8GHz)

Hafıza[4]

6GB RAM, 128GB + MicroSD Slot (512GB'a kadar)

Pil

3,800mAh*

* Üçüncü parti laboratuvar koşullarında test edilen tipik değer. Tipik değer IEC 61960 standardına göre test edilen batarya numuneleri arasındaki kapasite sapması dikkate alınarak hesaplanmış ortalama değerdir. Anma (asgari) kapasitesi 3,720 mAh'dir. Gerçek batarya ömrü ağ ortamına, kullanım kalıbına ve diğer faktörlere göre değişkenlik gösterebilir.

OS

Android 8.0 (Oreo)

Ağ

3CA, LTE Cat.9

Bağlantı

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MIMO,Bluetooth® v 5.0 (LE, 2Mbps'e kadar), ANT+, USB Tip-C, NFC, Konum (GPS,Galileo*, Glonass, BeiDou*)

* Galileo ve BeiDou kapsamı sınırlı olabilir.

Sensor

İvmeölçer, Parmak izi Sensörü, Yükseklik Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü

Ses

MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA

Video

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

Galaxy A7 Ürün Teknik Özellikleri:

Galaxy A7

Ekran

6.0” FHD+ (1080x2220) Super AMOLED

*Ekran, yuvarlatılmış kenarları dikkate almadan tam bir dikdörtgen olarak çaprazlama ölçülmüştür

Kamera

Arka: Üçlü kamera

- 24MP AF (F1.7)

- Ultra Geniş: 8MP (F2.4), 120°

- Derinlik: 5MP(F2.2)

Ön: 24MP FF (F2.0)

Gövde

159,8 x 76,8 x 7,5 mm, 168 g

AP

Sekiz Çekirdekli 2,2 GHz

* Pazar ve mobil operatöre göre değişebilir

Bellek

4GM RAM, 64 Dahili Depolama+MicroSD Yuvası (512 GB’a kadar)

* Pazar ve mobil operatöre göre değişebilir

Pil

3,300 mAh

İşletim Sistemi

Android 8.0

Ağ

LTE Cat.6, 2CA

Bağlantı Seçenekleri

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80, Bluetooth® v 5.0 (LE, 2 Mbps’e kadar), ANT+, USB Type-B, Konum (GPS, Glonass, BeiDou*)

**BeiDou kapsamı sınırlı olabilir.

Sensör

İvmeölçer, Parmak İzi Sensörü, Jiroskop, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü

Ses

MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA

Video

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM