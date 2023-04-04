Dosya boyutu küçültme işlemi nasıl yapılır?

Taşınabilir doya anlamına gelen PDF, kullanıcıların dökümanlarının, projelerinin daha iyi sunmaları için tercih ettikleri yollardan biridir. Ancak PDF dosyalarının için de fotoğraflar daha net olması için yüksek çözünürlüklü kaydediliyor. Kaliteli bir sonuç almak için PDF dosyaları yüzlerce megabayt büyüklüğünde kaydediliyor. Büyük megabaytli dosyalar daha sonra mail ve ya whatsapp yolu ile göndermek istediğimizde sorunlar yaşayabiliyoruz. Yada bir programa yükleyeceğimiz zaman yüklemede problemler olabiliyor. Hatta bazen karşı taraf bu dosyaları açamayabilir. Ayrıca dosyalarınızı küçültmeniz bilgisayarınız da daha az yer kaplayacaktır.

Bu noktada tek yapmamız gereken PDF dosyalarını küçültmek. Peki bu dosyalar nasıl küçülecek?

PDF dosyalarını küçültmek için en çok tercih edilen yollardan biri online PDF sıkıştırma programlarıdır. Bu programlar size hem zaman kazandıracak hem de ücretsiz bir şekilde yapmanızı sağlayacak. İnternette aratıp programı açtıktan sonra ilk olarak yapmanız gereken dosyayı bu hizmeti veren programa sürüklemek olacaktır. Yükleme işlemini yaptıktan sonra eğer internetiniz de bir problem yoksa yükleme işlemi 10-15 saniye içerisinde tamamlanmış olacak. İndir butonuna tıkladıktan sonra dosyanız küçük bir boyuta gelecek ve kalitesinden de bir şey kaybetmeden kullanıma hazır olacak.

Dosyaları küçültmenin bir başka yoluda Nx Powerlite programı. Bu programı bilgisayarınıza yükledikten sonra sisteme giriş yapacaksınız. ADD FİLES komutu kullanılarak hangi dosyayı küçültmek istiyorsanız o dosyayı seçin ve dosyanın programa yüklenmesini bekleyin. Yükleme işlemi bittikten sonra OPTİMİZE komutuna tıklayın. Ardından dosyanızın küçültülme işlemi başlayacaktır. Bu süre dosya boyutuna göre değişkenlik gösterebilir.