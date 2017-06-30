DowAksa 7.6 şiddetine dayanabilen bina ile en prestijli inovasyon ödülünü aldı

Türkiye’nin ilk ve tek karbon elyaf üreticisi DowAksa, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile karbon elyaf takviyeli polimer (CFRP) teknolojisini kullanarak Yalova'da tam ölçekli binalar üzerinde gerçekleştirdiği deprem deneyi ile JEC İnovasyon Ödülleri’nde büyük ödülü Türkiye’ye getirdi.

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Geçtiğimiz sene İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortak bir çalışmaya imza atan DowAksa, karbon elyaf takviyeli polimer (CFRP) teknolojisini kullanarak Yalova'da tam ölçekli binalar üzerinde bir deprem deneyi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen deneyde, karbon elyaf kompozitlerle güçlendirilmiş bir binanın olası bir depremde başarıyla ayakta kaldığı karşılaştırmalı olarak gösterildi. Binanın bulunduğu bölgedeki fay hatlarının üretebileceği 7.6 büyüklüğündeki bir depremin binanın kritik katında oluşturması beklenen yatay yer değiştirme yaklaşık 8 cm olarak hesaplanmışken, kolonları karbon elyaf takviyeli polimer teknolojisi kullanılarak güçlendirilen bina bu yer değiştirme düzeyinin 5 kat ötesinde (40 cm) yatay yer değiştirme seviyesinde bile ayakta kaldı. DowAksa ve İTÜ’nün başarıyla gerçekleştirdiği deprem deneyi dünyanın en iyi kompozit yeniliklerinin ödüllendirildiği JEC İnovasyon Ödülleri’nde büyük ödülü kazandı.

Eskisinden daha güçlü oluyor

JEC İnovasyon Ödülleri’nde büyük ödülün sahibi olmaktan ötürü duydukları mutluluğu dile getiren DowAksa CEO’su Douglas Park, DowAksa ve İTÜ’nün gerçekleştirdiği deprem deneyinin insanların hayatlarını doğrudan etkileyen bir soruna çözüm getirdiğinden ötürü fark yarattığını söyledi. Douglas Park: “Yapı sektörünün en büyük sorunlarından biri altyapıların zamanla yaşlanması. Bu durum, kamu güvenliğini tehdit ederken, büyük ekonomik kayıplara da sebep oluyor. Bu sebeple de Türkiye gibi deprem ülkelerinde bina ve köprü gibi yapıları güçlendirmenin etkili yöntemlerini bulmamız gerekiyor. DowAksa olarak testimiz sırasında kullandığımız CarbonWrap teknolojisi, altyapı çalışmaları için uygun maliyetli, yenilikçi bir çözüm sunuyor. Teknolojimiz hasar görmüş binaları onardığı gibi, hasarsız mevcut binaları eski hallerinden daha da güçlü bir hale getiriyor. Bu da binaları daha güvenli, boru hatlarını daha dayanıklı ve köprüleri daha güçlü yapıyor” dedi.

Çalışmanın akademik yürütücüsü İTÜ İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Alper İlki: “Dünya çapında çeşitli açılardan bir ilk olma özelliği taşıyan bu proje, ülkemizin en önemli sorunlarından mevcut yapıların deprem güvenliğinin araştırılması ve güçlendirilmesi konusunda ülkemizde üniversite-sanayi işbirliği ile gerçekleştirilen en önemli ve bu konuda örnek teşkil edecek projelerden biri olmuştur. Çalışma aynı zamanda bir doktora tezi kapsamında teorik çalışmalar ve laboratuvar deneyleri ile de desteklenecek, elde edilen sonuçlar daha da ayrıntılı olarak değerlendirilecektir. Sağladığı büyük destek için Yalova Valiliği’ne de teşekkürü bir borç biliriz” dedi.

Deney kapsamında The Dow Chemical Company ve Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.’nin 50/50 ortak girişimi olan DowAksa, Yalova Valiliği tarafından tahsis edilen arazi üzerinde iki adet tam ölçekli bina inşa etti. Bir bina DowAksa tarafından geliştirilen yüksek mukavemetli CFRP (karbon elyaf takviyeli polimer) teknolojisiyle güçlendirilirken, ikinci bina ise olduğu gibi bırakıldı. Gelişmiş sensörlerin yerleştirilmesiyle tamamlanan saha hazırlıklarının ardından, sismik şok simülasyonunu elde etmek için hidrolik pistonlar kullanıldı. İTÜ İnşaat Fakültesi uzmanlarının gerçekleştirdiği test sonunda, karbon elyaf takviyeli malzeme ile güçlendirilen bina ayakta kalırken, güçlendirilmeyen bina ise yıkıldı.

Deprem Simülasyonu

DowAksa Hakkında:

DowAksa, 2012 yılında hammaddesi karbon elyaf olan global kompozit sektörüne geniş bir ürün yelpazesi ve teknik hizmet sunmak hedefiyle Dow Chemical Company ve Aksa Akrilik San A.Ş’nin ortak girişimi olarak kuruldu. Aksa’nın büyümeye müsait bir ortam sağlayan altyapısı ile Dow’ın reçine konusunda bilgi ve deneyimi sayesinde, DowAksa bugün karbon elyaf ve karbon elyaf ara malzemeler üretiminde liderliğe oynayan en güçlü şirketler arasında yer alıyor. Aynı zamanda DowAksa, karbon elyaf sektöründe faaliyet gösteren ilk ve tek Türk firmasıdır.