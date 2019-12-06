Dragon Project Etkinlikleri ve Hediye Kodu

Singapur, 06 Dec 2019-ödüllü aksiyon RPG, Ejderha Projesi, bugün avcıların deneyimini artıracak kutlama etkinlikleri ve büyük oyun güncellemeleri ile yeni bir sunucunun açılışını duyurdu. 1 milyondan fazla indirme ile, Dragon Project 30’dan fazla ülkede Google Play’de yer aldı ve Pocket Gamer People’s Choice Ödülü ve 3. IMGA SEA People’s Choice Ödülü kazandı.

Dragon Project, oyuncular Heiland, canavarlar tarafından istila bir fantezi Krallık Avcılar rolünü üstlenirler. Avcılar bu vahşi canavarlarla savaşmalı ve silah ve zırhı oluşturmak ve yükseltmek için değerli malzemeler toplamalıdır. Oyun gerçek zamanlı çok oyunculu co-op oyun ve yoğun canavar öldürme eylem özellikleri ve herkes sadece bir parmak ile kolayca ve sezgisel oyun oynamak için izin verir colopl imzası tek tuşla kontrolleri kullanır.

Yeni sunucu, Dragon Project’e katılan tüm yeni Avcılar için varsayılan sunucu olacaktır. Veteran Hunters ayrıca ilk sunucudaki en son içerik güncellemelerinin keyfini çıkarabilecektir, ancak mevcut karakterler yeni sunucuya aktarılamaz. Yeni sunucu eşit zeminde yeni bir canavar öldürme maceraya atılmak için, hem eski ve Yeni Tüm Avcılar için yeni bir başlangıç sunuyor. Tüm Avcılar da büyük oyun güncelleme ile %45 daha hızlı oyun yükleme süresi yaşayacaksınız. Geliştirilmiş oyun yükleme süresi, yükleme süresi optimizasyonuna ve geliştirme ekibi tarafından tamamlanan tam DLC desteğine atfedilir.

Ejderha Projesi yeni sunucu için özel bir hediye kodu ile tüm Avcılar ağırlıyor.

Sadece hediye kodunu almak için şu adımları izleyin:

‘Linton’ sunucusunda (yeni sunucu) yeni bir avcı oluşturun)

‘Menü’ (sağ üst) tıklayın ve ‘profil’ içinde avcı kimliğini bulun

https://dp.gogame.net/redemption/ adresine gidin

Avcı kimliğinizi ve hediye kodunu girin: LTN61T

Her avcı 10 mücevher, 200.000 altın, 5 avcı İksiri ve 5 otomatik iksir 60 alacak. Hediye kodu şu andan itibaren 31 Ocak 2020, 03:00UTC’YE kadar kullanılabilir.

Dragon Project’in yeni sunucu kutlamalarına katılın ve bugün sürükleyici 3D yolculuğunu yaşayın. Ejderha Projesi Google Play ve Apple App Store’da mevcuttur.

Başlık: Dragon Project

Tür: aksiyon RPG

Desteklenen işletim sistemi:

– ıOS: 10 ve yukarıda

– Android: 4.1 & yukarıdaki

Fiyat: ücretsiz (uygulama içi satın alma mevcut)