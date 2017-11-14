Dream Chaser Uzay Uçağından Başarılı Uçuş

Dream Chaser ticari ilk uzay uçağı olarak tarihe geçti. Dream Chaser, öte yandan başarılı uçuşuyla 2020’de Uzay İstasyonu Yolculuğu planladığı NASA için önemli bir aşama katettiği. Uzay alanında dünyanın en yenilikçi 10 şirketlerinden biri olarak varsayılan Sierra Nevada Corporation’a (SNC) ait Dream Chaser, Uluslararası Uzay İstasyonun’da görev yapan astronotlara bilimsel deneyler ve malzemeler taşıyacağı söylendi.

SPARKS, Nevada-Dream Chaser : Sierra Nevada Corporation’a (SNC) ait Dream Chaser uzay uçağı atmosferik serbest uçuş denemesini başarıyla gerçekleştirdi ve uzay yolculuğu planını için önemli bir adım atmış oldu.

Gerçek ölçekli Dream Chaser uzay uçağı test edilmek üzere, bir helikopterle kaldırılarak 3,810 metreden (12,500 ft) den uçuşa bırakıldı ve California’daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü’ne otonom iniş gerçekleştirdi. Amerika’nın ilk uzay mekiği de ilk uçuş testini Edwards Hava Kuvvetleri Üssü’nde tamamlamıştı.

Uzay programı için önemli bir hedef taşı olan bu denemeyle, uçuşun kritik son, iniş aşamasında Dream Chaser’ın performansı kontrol edilerek, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan başarılı bir dönüş modeli oluşturuldu.

Dream Chaser’ın 2020 gibi yakın bir tarihte, NASA’nın sözleşmesi kapsamında en az altı uçuş yapmak üzere uzay istasyonuna gitmesi planlanıyor. Dream Chaser bu kapsamda Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan astronotlara, çok kritik olan bilimsel deneyler ve gerekli malzemeleri ulaştırmadan sorumlu olacak.

SNC’nin sahibi ve CEO’su Fatih Özmen, “Dream Chaser ekibinin sürekli mükemmel başarı sergilemesinden büyük gurur duyuyorum. Geleceği temsil eden bu uzay uçağı, insanların uzayla etkileşimini değiştirme kabiliyetine sahip. SNC’nin özel ekibinin ve test sonuçlarının başarısı beni çok mutlu etti” dedi.

SNC’nin uzay uçağı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidip gelebilecek ve kapsüllerden farklı olarak her ticari havaalanına inebilecek dünyadaki tek uzay aracıdır. Ayrıca SNC, son dönemde NASA’dan iki yeni proje daha kazandı. Bu projeler, Ay’a ve Mars’a derin uzay yolculuğu yapabilmeye imkan verecek. Bu inovatif teknolojiler ve Dream Chaser, gelecek nesil uzay teknolojisini şekillendirecek önemli gelişmeler arasında sayılıyor.

Fatih ve Eren Özmen ayrıca TRJet ve bölgesel yerli uçak projesi ile Türkiye’nin uzun zamandır hayalini kurduğu kendi yolcu uçağını tasarlama hedefini gerçekleştirmek için çalışıyor. Özmenler, 2015 yılında SSİK kararıyla Türkiye’nin Bölgesel Uçak Projesi kapsamında bölgesel jet uçağı üretmek üzere TRJet’i kurdu.