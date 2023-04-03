Dünyada ilk kez elektrikli scooter kullanımı yasaklandı

Elektrikli scooter kullanımı neredeyse tüm dünyada viral oldu. Kullanımının rahat olması açısından tercih edilen scooterlar yoğun talep görüyordu. Ancak dünyada bir ilk yaşandı ve Paris’te elektrikli scooter kullanımı yasaklandı.

Dünyada oldukça yaygın olan scooterlar için alınan bu karar ilgi çekici oldu. Fransa’nın başkenti Paris’te e-scooter’lar için referanduma gidildi. Seçmelerin yüzde 90’ı scooterların yasaklanması yönünde oy kullandı.

Elektrikli araçların kullanılmasına ilk başlayan ülkelerden biri olan Fransa’da 2,5 milyona yakın kullanıcı vardı. 2019 yılında Paris’te scooterlar için yeni kararlar alınıp cezalar uygulamaya konulsada etkili olmadı.

Bu kararın alınmasındaki neden ise yaşanan kazalar oldu. Her beş kazadan ikisi scooterlar ile yapılan kazalar olduğu açıklandı. Dünyada bir ilk olarak büyük yankı bulan bu karar bölge halkının rahatsız olmasından kaynaklandı. Bu rahatsızlık üzerine Paris Belediyesi sorunu çözmek için referanduma gitti.

Yaklaşık 103 bin 84 kişinin oy kullandığını belirten Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, düşük katılıma rağmen sonucu yerel demokrasi için bir zafer olarak nitelendirdi.

Eylül ayından itibaren Paris sokaklarında artık elektrikli scooterlar görülmeyecek ancak yasaktan şahıs kullanıcıları değil kiralamalar etkilenecek.