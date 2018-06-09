Dünyanın en çok satan elektrikli aracı NISSAN LEAF

Dünyanın en çok satan elektrikli aracı NISSAN LEAF, Avrupa’da 100 bin satış adedine ulaştı

Dünyanın en çok satan elektrikli aracı NISSAN LEAF, Japonya’nın ardından Avrupa’da da 100 bin satış adedine ulaştı. Sadece 8 ayda Avrupa’da 37 bin adet yeni NISSAN LEAF siparişi gerçekleşirken, Avrupa’da her 10 dakikada bir yeni NISSAN LEAF satıldı.

Dünyada elektrikli araç konusunda liderliği bulunan Japon otomotiv devi NISSAN, Avrupa’da 100 bininci LEAF’in satışını gerçekleştirdi. Piyasaya çıktığı günden bu yana tüm dünyada 320 binin üzerinde satan NISSAN LEAF, böylece dünyanın en çok satılan elektrikli aracı unvanını da taşıyor.

Avrupa’da bugüne dek toplamda 100 bin NISSAN LEAF satılırken bu araçların 37 bini yeni LEAF olarak gerçekleşti. Yenilikçi ve sıfır emisyona sahip araç teknolojisine geçmek isteyen Avrupalılar, her 10 dakikada bir yeni NISSAN LEAF satın aldı.

ProPILOT Teknolojisi ilk olarak NISSAN LEAF’te

NISSAN Intelligent Mobility vizyonuyla geliştirilen Yeni NISSAN LEAF, NISSAN’ın ProPILOT ve ProPILOT Park teknolojilerini kullanan ilk NISSAN modeli olarak öne çıkıyor.

Sadece yüzde 100 elektrikli bir araç olmakla kalmayan yeni NISSAN LEAF,akıllı güç kullanımı, akıllı sürüş gibi özellikleriyle geleceğin teknolojilerini şimdiden kullanıcılarına sunuyor.

Ayrıca, Avrupalı NISSAN LEAF kullanıcıları bugüne kadar toplamda 2 milyar kilometrekareyi geride bırakarak 300 bin CO2’yi tasarruf ederek çevresel sürdürülebilirliğe de katkıda bulunmuş oldu.