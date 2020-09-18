Dünyanın en çok satan oyuncu mouse’u Logitech G502 HERO, profesyonel esporculara yüksek hız ve performans vadediyor.

Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının dünyadaki öncü markası Logitech G, oyun tutkunlarına ihtiyaçlarından çok daha fazlasını sunan ürünleriyle adından söz ettiriyor.

Yeni nesil hero 25K sensöre sahip

Günümüzdeki en yüksek performanslı ve hassas sensör olan Logitech G’nin yeni nesil HERO 25K sensörü (High Efficiency Rated Optical) ile güncellenen G502, dünyanın en çok satan oyuncu mouse’u olarak da biliniyor. 25.000 DPI’lık yüksek hassasiyet sunan G502 HERO, güncellenmiş tarama algoritması sayesinde hızlanma, yumuşatma veya filtreleme olmadan tüm DPI seviyelerinde ultra hassas kontrol sağlıyor. Logitech G’nin özel LIGHTSYNC RGB teknolojisi, programlanabilir 11 tuşu, isteğe bağlı kullanılabilen ek 5 ağırlığı ve örgülü kablosuyla daha iyi performans sergiliyor.

LIGHTSYNC RGB teknolojisi

Her detayıyla farklı oyun tarzlarına uyum sağlayan G502 HERO, komut ve makroların özelleştirilebilmesi için programlanabilir 11 tuşa, 5 adet 3,6 gram ağırlığında ayarlanabilir ağırlık sistemine ve çift modlu kaydırma tuşuna sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Logitech G’nin LIGHTSYNC RGB teknolojisiyle yaklaşık 16,8 milyon farklı renkte kişiselleştirilebilen mouse, dâhili belleği sayesinde 5 ayrı kullanıcı profilini saklayarak ayarlar arasında hızla geçiş yapabilmeye imkân tanıyor.

Mekanik anahtar geliştirmede Omron ortaklığı

Logitech G502 HERO, dokulu kauçuğa sahip yan tuş kulpları ve güncellenmiş örgülü kablosuyla uzun oyun seansları için mükemmel performans, hissiyat ve konfor sunuyor. Mouse’un Omron ile ortaklaşa geliştirilen mekanik anahtarı yüksek performans sunuyor ve 50 milyon tıklamaya dayanıklılık gösteriyor. Logitech G502 HERO’nun toplam ağırlığı ve farenin denge merkezi, ayarlanabilir ağırlıkların yerleştirilmesine bağlı olarak değiştirilebiliyor.

G502’nin ilk günden bu yana oyuncuların favorisi olduğuna dikkat çeken Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “Dünyanın en çok satan oyuncu mouse’una sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Oyun sektörünün hem dünyada hem de Türkiye’de gelişmesi için oyuncu ekipmanlarının çok önemli olduğuna inanıyoruz ve çalışmalarımızı her zaman daha mükemmellerini arayarak sürdürüyoruz.” dedi.