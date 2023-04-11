Dünyanın en iyi otomobili belli oldu

Her yıl düzenlenen yılın en iyi otomobili için nefesler tutulmuştu. 2023 yılı Dünyada Yılın Otomobili belli oldu. 32 ayrı ülkede oluşturulan jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonrası açıklama yapıldı.

Yılın otomobili ödülünü kazanan Hyundai oldu. Hyundai’nin elektrikli modeli olan loniq 6 damgasını vurdu. Tanıtıldığı günden beri adından söz ettiren ve elektrikli modeller arasında iddialı olan seri ödülleri kaptı.

Çift elektrikli motor ile karşımıza çıkan loniq 6 kalkış hızı ile de dikkatleri üzerine çekti. Sadece 5 saniyede 100 km hıza ulaşan araç sadece 18 dakika da yüzde 80 şarja ulaşabiliyor.

Tasarımsal anlamda da adından söz ettiren loniq 6, 0.21 cd sürtünme katsayısına sahip. Bu özelliği sayesinde alanında en iyilerinden biri olduğunu söylemek mümkün.

Hyundai Ioniq 6, “Dünyada Yılın Otomobili” ödülünün yanında “Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili” ve “Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı” ödüllerine de hak kazandı.