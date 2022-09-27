Dünyanın en iyisi! E3 geri dönüyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavis yüzünden birçok etkinlikler iptal olmuştu. Bunlardan biri de oyun severleri yakından ilgilendiren E3 oyun fuarıydı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen Electronic Entertainment Expo ya da bilinen adıyla E3, gelecek yıl geri dönecek. Los Angeles’ta düzenlenecek fuar için tarih açıklandı. Yapılan açıklamaya göre E3, 13-16 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

Açıklamalara göre gelecek yılki fuar, New York Comic Con, Star Wars Celebration gibi dev etkinlikleri düzenleyen şirket ReedPop yönetiminde gerçekleştirilecek

Öte yandan, E3’ün geri dönmesi her ne kadar birçok oyunseveri mutlu etse de bu fuarın eskisi gibi tat vermediğini söylemeliyiz.

Şirketlerin kendi etkinliklerini düzenlemesiyle birlikte eski ilgisini kaybeden E3’e, Sony ve Microsoft gibi oyun devleri katılmayacak.