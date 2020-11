DYNABOOK, INTEL® 11. NESİL İŞLEMCİLERİ İÇEREN İKİ YENİ PREMIUM MODELİNİ DUYURDU

Gücünü yüksek performans sunan 28W işlemcilerden alan 13,3 inç Portégé X30L-J, hafifliği ve küçük boyutlarıyla dikkat çekiyor. En son Intel® teknolojileriyle donatılan 14 inç Portégé X40-J, yeni mobil çalışma dünyası için özel olarak tasarlandı

5 Kasım 2020 – Dynabook Europe GmbH, iş dünyasına yönelik premium ürünlerden oluşan Portégé ürün ailesinin iki yeni modelini duyurdu. Gücünü 11. Nesil Intel® Core™ işlemcilerden alan sadece 906 g ağırlığındaki Portégé X30L-J ve Portégé X40-J, üstün performansı, gelişmiş grafik özelliklerini ve uzun pil ömrünü küçük ama sağlam bir form faktöründe bir araya getiriyor.

Hızlı ve ince

Yeni modeller güçlerini Intel’in en son 11. Nesil 10nm dört çekirdekli Intel® Core™ işlemcilerinden alıyor. İnce ve şık tasarıma sahip bu iki yeni model, mobil kullanıcılara en iyi performansı sunmak üzere Intel’in yeni yüksek güçlü 28 Watt i3, i5 ve i7 işlemcilerini içeriyor. 32 GB DDR4 3200 MHz çift kanallı belleğe sahip olan her iki model, kullanıcılara gün boyunca rahat çalışma olanağı sağlamak için ultra hızlı PCIe SSD depolama (1 TB’ye kadar) seçeneği sunuyor. Geleneksel olarak ayrı ekran kartlarıyla ilişkilendirilen performans ve görsel düzeylerine ulaşmak için her iki model de yeni Intel® Iris® Xe GPU ile birlikte geliyor.

Güçlü tasarım

Yenilenmiş renklerle, tamamen yeni bir tasarım kullanılarak üretilen ilk modeller olan Portégé X30L-J ve Portégé X40-J, ekran alanını en üst düzeye çıkaran ve boyutu en aza indiren dört tarafında ince çerçevesi, kasası ve menteşeleriyle yepyeni bir görünüme ve hisse kavuştu. Her iki modelin de dokunmatik FHD InCell ekran ve Privacy filtresi dahil olmak üzere farklı ekran seçenekleri bulunuyor. X30L-J’nin ek olarak 470 NIT parlaklığa ve düşük güç tüketimine sahip parlak 13,3 inç Sharp IGZO FHD mat ekran seçeneği bulunuyor 180 derecelik açıya sahip sağlam menteşelerle donatılan her iki model kolay paylaşım için masa üzerinde düz bir şekilde açılabiliyor. Arkadan aydınlatmalı çerçevesiz klavyesi ve “cam hissi” veren hassas dokunmatik yüzeyi (Precision TouchPad) ve isteğe bağlı parmak izi okuyuculu SecurePad ile ergonomik bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Yeni Portégé modelleri, kullanıcılara dizüstü bilgisayarlarının en zorlu çalışma koşullarında dahi kolayca kullanabilecekleri konusunda gönül rahatlığı sağlamak için MIL STD 810G standardını karşılayacak şekilde tasarlandı. X30L-J, sağlamlık ve esneklik arasında mükemmel bir denge için hafif magnezyum alaşımlı bir kasaya sahip. Yeni ayrı Airflow soğutma sistemi, her iki cihazın da optimum sıcaklıklarda çalışmasını sağlıyor. Dizüstü bilgisayarları yükselten yeni lastik ayaklar ise daha fazla soğutma, stabilite ve konfor sağlıyor.

Hareket halindeyken kullanıma hazır

15 saate (X30L-J) ve 14 saate (X40-J) kadar etkileyici bir pil ömrüne¹ sahip olan cihazlar hareket halindeyken priz bulma endişelerini ortadan kaldırıyor. Ayrıca, hızlı şarj işlevi yalnızca 30 dakikada %40 şarj sağlayarak bir kahve molasıyla iş gününün geri kalanı için yeterli pil ömrü sağlıyor. Her iki dizüstü bilgisayar da anında açılabilme yeteneği bulunuyor. Bu, bilgisayarın açılması ve kullanıma hazır hale gelmesi arasındaki süreyi en aza indiriyor. Aklınıza herhangi bir fikir geldiğinde bilgisayarınızı hızla açıp fikrinizi uygulamaya geçirebiliyorsunuz.

En son bağlantı teknolojileri

X30L-J ve X40-J, hem kablosuz hem de kablolu bağlantı seçenekleriyle herhangi bir çalışma ortamına kolayca uyum sağlıyor. Her ikisinde de yeni Thunderbolt 4 destekli iki adet USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Tek seferde cihazlarını şarj edebiliyor, dosya aktarabiliyor ve bağlanabiliyor. Ayrıca tam boyutlu HDMI bağlantı noktası, iki USB 3.1 Type-A bağlantı noktası, 3.5 mm ses jak girişi ve taşınabilir depolama ihtiyaçları için mikro SD kart yuvası bulunuyor. X30L-J üzerinde daha fazla bağlantı seçeneği için RJ45 Ethernet girişi bulunuyor. Her iki modelde kablosuz bağlantı için en son Intel® 802.11ax (WiFi 6) + BT 5.1 modülü bulunuyor. X30L-J, 2021 yılından itibaren isteğe bağlı LTE seçeneği de sunacak.

Dynabook Türkiye İş Birimi Direktörü Ronald Ravel, “Artık her zaman her yerde olduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Hem iş hem de günlük hayatımızın gelişen ihtiyaçları, kullanıcıların bu yaşam tarzına ayak uydurmakla kalmayıp kendisiyle birlikte gelişebilen bir cihaza ihtiyaç duymaları anlamına geliyor. Bu iki yeni modelimiz, kullanıcılara ihtiyaç duydukları her yerde kesintisiz üretkenlik, yaratıcılık ve iş birliği için gereken her şeyi sağlayarak sürekli yenilik vizyonumuzu hayata geçiriyor. Sharp Corporation’ın tam mülkiyetinde olmalarından bu yana Dynabook tarafından piyasaya sürülen ilk cihazlar olan bu modeller, gelecekteki teknolojiler için bir mihenk taşı olma özelliği taşıyor ve 35 yıllık mirasımızda heyecan verici yeni bir sayfa açıyor” dedi.

Kasa gibi sağlam güvenlik

X30L-J ve X40-J, Dynabook’un şu an ve geleceğin siber tehditlerine karşı koruma sağlayan Microsoft’un katı Güvenli Çekirdek cihaz gerekliliklerini karşılayan her geçen gün daha da büyüyen cihaz portföyüne katılıyor.Yeni modeller Dynabook’un özel BIOS’u ve kullanıma hazır donanım, yazılım ve kimlik korumadan oluşan özel bir güvenlik kombinasyonunu bir araya getiriyor. Her iki cihaz kurumsal düzeyde şifreleme, yüz tanıma ve parmak izi ile kimlik doğrulama ve gizlilik için Web kamerası kapağı içeriyor. Cihazdan uzaklaşıldığında çalınmayı önlemek için her iki cihazın üzerinde güvenlik kilidi bulunuyor. Bu, cihazlarından uzaklaşmak durumunda kalan kullanıcılara gönül rahatlığı sağlıyor. Her iki cihazda FHD Privacy ekranı ile yapılandırılabiliyor. Bu sayede ekran içeriği klavyede tek bir tuşa basarak ekran görünür hale getirilebiliyor.

Portégé X30L-J ve X40-J, 2020 Kasım ayı içinde satışa sunulacak. Dynabook ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için: http://tr.dynabook.com/generic/business-solutions

¹Windows 10 üzerinde çalışan MobileMark™ 2014. MobileMark, Business Applications Performance Corporation’ın ticari markasıdır.