Dynabook Türkiye Kurumsal Pc Pazarına Giriyor

dynabook, verimliliği artıran ve iş hayatının zorluklarına çözüm sağlayan yenilikçi ürün ve çözümleriyle Türkiye kurumsal PC pazarına giriş yapıyor

4 Kasım 2020, İstanbul, Türkiye – Dynabook Europe, Türkiye’de kurumsal PC pazarına girdiğini duyurdu. Sharp Corporation, 2018’de Toshiba Client Solutions’ı satın aldığında bu birimi dynabook olarak yeni bir markaya dönüştürdü. Toshiba’nın 35 yılı aşkın dizüstü bilgisayar mirası üzerine inşa edilen dynabook, dünya genelindeki markalaşma ve genişleme sürecine devam ediyor. dynabook, EMEA bölgesindeki mevcut büyüme stratejisinin en son adımı olarak Türkiye’de kurumsal PC pazarına giriş yapıyor. Türkiye’de kurumsal PC pazarının güçlü isimlerinden biri olmayı ve farklı bir B2B portföyü sunmayı hedefleyen dynabook, Türkiye’nin önde gelen teknoloji distribütörlerinden biri olan Aktepe Bilişim ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

Türkiye’de bilgisayar çözümleri pazarına girmekten büyük bir heyecan duyduklarını belirten Dynabook Europe Türkiye İş Birimi Direktörü Ronald Ravel, “Türkiye’deki KOBİ ekosistemi olağanüstü büyüme yetenekleri ve iş gereksinimleri ile çok heyecan verici bir pazar. 2020’nin ilk 5 ayında Türkiye’deki BT teknoloji ürünleri satışlarında yüzde 12’lik bir artış gerçekleştiğini görüyoruz. Günlük mevcut ekonomi süreçleri dijitalleşmeyi, mobiliteyi ve her zaman etkileşimde olmayı, işletmeler için temel rekabet avantajı haline getiriyor. Bu gerçeklik de kurumsal BT sektöründe yeni bir vizyonu gerektiriyor” dedi.

Ravel sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’deki varlığımızı güçlendirmeyi ve B2B alanında lider yenilikçi teknoloji çözümleri sağlayan bir şirket olmayı amaçlıyoruz. İşletmelerin dijital dönüşüm gibi zorlukların üstesinden gelmelerine ve iş güçlerini mobil hale getirmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Toshiba’nın 30 yılı aşkın mühendislik mükemmelliğinden güç alan ve artık Sharp’ın AIOT teknolojilerinden, tedarik ve üretim yeteneklerinden faydalanan ürün portföyümüz, tüm bu dönüşüme mükemmel bir şekilde uyuyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş yeteneklerini güçlendirmek için tasarlanan dynabook’un pazar stratejisi, yerel paydaşlarla yakın ilişkiler kurmaya dayanıyor. Aktepe ile olan iş birliğimiz Türkiye kurumsal PC pazarında lider konuma yerleşmemizde büyük rol oynayacak.”

Türkiye kurumsal PC pazarındaki iddialı büyüme hedeflerinin altını çizen Aktepe Bilişim Satış Direktörü Gökmen Aktepe, “Sürekli gelişen kurumsal BT pazarının öncü şirketlerinden biri olan dynabook ile iş birliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bilgisayar satışları dünya genelinde artmaya devam ediyor. Canalys’e göre 2020 yılının üçüncü çeyreğinde son on yılın rekoru kırıldı. CONTEXT verilerine göre de Türkiye’deki dizüstü PC satışları, 2020 yılının ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 arttı. İş dünyası ve kamu sektörü, “yeni normale” yönelik özel gereksinimleri karşılayan, özel olarak tasarlanmış tekliflere ihtiyaç duyuyor. dynabook’un KOBİ’ler ve kurumların yanı sıra özel ve kamu sektöründeki işletmeler için birçok farklı segmentte hızla ilk tercih haline geleceğine inanıyorum” dedi.