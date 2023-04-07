Dyson Airwrap ile nasıl saç şekillendirilir?

İngiliz teknoloji devi Dyson, rakiplerini geride bırakmaya devam ediyor. Özellikle kadınların gözdesi olan Dyson gerek kablolu-kablosuz süpürgeleri gerekse hava temizleyici cihazları, aydınlatmaları, kulaklıkları ve saç bakım ürünleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Neredeyse satışa çıkardığı bütün ürünleri hemen tükenen Dyson ürünlerine zam yapsada vazgeçilmez oluyor.

Aerodinamik bir olgudan yararlanan ve gücünü V9 motordan alan Dyson Airwrap multi-styler yeni gözde olmayı başardı. Yeni özel seri renk seçenekleri olan Vinca mavisi ve Rose seçenekleriyle satışta.

Pratik kullanımı ile profesyonel kuaförlere taş çıkartan Dyson Airwrap ısının saçınıza zarar vermesini engelleyerek içinde bulunan özel bir sistem ile sıcaklığı kontrol eder ve böylece ellerinizin yanmasını engeller. Havayı kullanarak saça zarar vermeden şekillendirme işlemi yapıyor. İlk kullanımda zor gibi gözüksede alıştıkça pişman olmayacağınız bir üründen bahsediyoruz.

Saç şekillendirme ürünü olan Dyson AirWrap üç motor gücüne sahip. Her saç modeli için idealdir. Çünkü içinde altı başlık bulunmaktadır. Saçlarınızı şekillendirmeye başlamadan önce bir kurutma başlığı bulunuyor. Ancak bu başlık bazen değişiklik gösterebilir. iki adet farklı ölçülerde uzun başlık., yumuşak düzleştirme fırçası, sert düzleştirme fırçası, yuvarlak hacimlendirici fırça, filtre temizleme fırçası ve özel saklama kutusu bulunuyor.

Dyson Airwrap kullanmadan önce kurutma başlığınızı kullanarak saçın biraz kuru olmasını sağlamanız gerekiyor. Başlıklar çok kalay takılıp çıkarılabiliyor. Eğer saçınıza bukle yapmak istiyorsanız. İçinde iki tane 30 mm (daha kıvırcık bukleler için) ve 40 mm (büyük bukleler için) genişliğinde olan başlıklardan birini tercih edin. Saçınızdan bir tutam alın ve Çalıştırma düğmesine basın. Teknoloji o kadar iyi ki saçı kendiliğinden başlığın etrafına dolanacaktır. Dyson Airwrap’i en yüksek ayara getirip güç düğmesini kullanarak saçınızı sıcak hava ile 5 saniye, ardından soğuk hava ile 3 saniye kıvırmanız yeterli olacaktır. Kurutma dahil bütün işlemler neredeyse sadece 20 dakikanızı alacak.

Yumuşak düzleştirme fırçasını saçınıza fön çekmek için kullanabilirsiniz. Saçınızı kuruttuktan sonra bu fırça sayesinde düz ve hacimli bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Saçlarınızın daha hacimli olmasını istiyorsanız saçlarınızı öne eğerek fönleme yapabilirsiniz.

Dyson neredeyse bütün saç tiplerini düşünmüş ve ona göre başlıklar üretmiş. Dyson ile saçlarınızın elektriklenmesi neredeyse imkansız. Yeni gelen zam ile fiyatı baya yükselmiş olsada fiyatını hak eden bir ürün olduğunu söylemek mümkün.