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E-Devlet Soy Ağacı Sorgulama Hizmete Girdi

PetaBayt 08 Şubat 2018 Haberler 4 Yorum

Nüfus ve Vatandaşlık işleri genel müdürlüğü süper bir hizmete imzasını attı. Artık 1800’lü yıllara kadar soy ağacı sorgusu yapılabiliyor. Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama ekranından istediğiniz bilgilere ulaşabiliyorsunuz.

Soy Ağacı Nasıl Bulunur?

Soy bilginizi öğrenmek için yapmanız gerekenler ise çok kolay. Size aşağıda vereceğimiz adrese girmeniz ve e-devlet şifreniz ile bağlanmanız yeterli olacaktır. Yoğunluk sebebi ile normalde 3dk süren bu işlem sizi sıraya alabilir.

Sorgulama ekranına gitmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın. 

https://www.turkiye.gov.tr/nvi-alt-ust-soy-bilgisi-sorgulama

Sorgulama işlemi başlatıldıktan sonra sizi ilk Alt-Üst soy listesi karşılayacak. 2. adımda ise Belge görüntüleme ekranına geçiş yapabilirsiniz.

Sonuçlarda 1850 doğumlu dedeniz halen sağ gözükebilir, bu yüzden şaşırmayın.

Sonuç olarak bu hizmetin bu kadar uzun yıllara rağmen internet üzerinden sunulması büyük hizmet. Beğeneceğinizi umuyoruz.

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4 Yorum

  1. Murati
    08 Şubat 2018 at 17:51

    Yıllardır bunu bekliyordum, saatler bekliyorum açılmıyor bende.

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  2. PetaBayt
    08 Şubat 2018 at 18:49

    2. aşamaya kolay geçiş için bu linkten devam edebilirsiniz.

    https://www.turkiye.gov.tr/nvi-alt-ust-soy-bilgisi-sorgulama?belge=goster

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  3. ihsan
    08 Şubat 2018 at 19:06

    belge sayfası kilit dönüyor duruyor

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  4. PetaBayt
    08 Şubat 2018 at 22:23

    “Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı.” uyarısı çıkıyor. Sunucuları resetlediler herhalde.

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