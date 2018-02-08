E-Devlet Soy Ağacı Sorgulama Hizmete Girdi

Nüfus ve Vatandaşlık işleri genel müdürlüğü süper bir hizmete imzasını attı. Artık 1800’lü yıllara kadar soy ağacı sorgusu yapılabiliyor. Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama ekranından istediğiniz bilgilere ulaşabiliyorsunuz.

Soy Ağacı Nasıl Bulunur?

Soy bilginizi öğrenmek için yapmanız gerekenler ise çok kolay. Size aşağıda vereceğimiz adrese girmeniz ve e-devlet şifreniz ile bağlanmanız yeterli olacaktır. Yoğunluk sebebi ile normalde 3dk süren bu işlem sizi sıraya alabilir.

Sorgulama ekranına gitmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.

https://www.turkiye.gov.tr/nvi-alt-ust-soy-bilgisi-sorgulama

Sorgulama işlemi başlatıldıktan sonra sizi ilk Alt-Üst soy listesi karşılayacak. 2. adımda ise Belge görüntüleme ekranına geçiş yapabilirsiniz.

Sonuçlarda 1850 doğumlu dedeniz halen sağ gözükebilir, bu yüzden şaşırmayın.

Sonuç olarak bu hizmetin bu kadar uzun yıllara rağmen internet üzerinden sunulması büyük hizmet. Beğeneceğinizi umuyoruz.