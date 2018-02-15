E-Devlet Soy Ağacı Uygulaması Tekrar Devrede

Geçtiğimiz haftalarda E-Devlet tarafından soy ağacı sistemi açılmıştı fakat yoğun erişim nedeniyle bu sisteme ara verilmek zorunda kaldılar.

Bu geçen zamandan sonra E-Devlet soy ağacı sitesinde yeni farklı bir uygulama devreye sokuldu.

Bu uygulamanın devreye sokulmasının amacı erişim yoğunluğunu azaltmak ve soy ağacınızı kolayca öğrenebilmeniz için E-Devlet soy ağacı uygulaması yeniden açıldı.

Yeni Sistem Nasıl Çalışır ?

Bundan sonra artık soyağacı taleplerinizi sisteme gönderdikten sonra talep sırasına göre bilgi alabileceksiniz. Attığınız belgeyi görmek için talebinizi oluşturduktan sonra ekranınıza “alt-üstsoy bilgisi talebiniz alınmıştır. Talep sıranıza göre alt-üstsoy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresine bilgilendirme yapılacaktır.” mesajı düşüyor.

E-Devlet soy ağacı sistemi geceden itibaren saat 8.00’a kadar 1 milyon 400 bin adet belge üretildi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, sisteme günlük kota getirileceğini zaten açıklamıştı bu kotanın gelmesinin sebebi ise sistemde hala çok yoğun talepler var bu taleplerin yoğunlunu azaltmak neredeyse imkansiz cümlesini kuran güner, belirli bir saatten sonra bugünlük bu kadar deyip diğer vatandaşları yarına aktaracaklarını açıkladı.