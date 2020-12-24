E-Devlet Üzerinden Bağkur Borcu Silme İşlemi

Torba kanunu Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra Bağkur prim borcu olanların borç yapılandırma ve silme işlemleri de başlamış oldu.

Bağkur Borcu silme işlemleri için vergi dairelerine giden vatandaşlara bugün artık bu işlemin yapılmayacağı ve otomatik olarak ödeme yapılmazsa silineceği bilgisi verildi. Ayrıca e-devlet üzerinden de bu silme işlemi yapılabiliyor.

Peki e-devlet üzerinden bağkur borcu silme nasıl yapılır

E-Devlet şifreniz ile giriş yaptıktan sonra arama bölümüne “hizmetlerin durdurulması” yazmanız gerekiyor. Arama sonuçlarında 4B Kapsamında 01/11/2020 Tarihinden Önceki Hizmetlerin Durdurulması başlığı gelecek. Bu aşamadan devam edebilirsiniz.

Muhtemelen “Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı.” hatası alacaksınız. Bu yoğunluğa göre değişebilir.

Muhasebeciler bu işlemin 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılması gerektiğini söylerken ulusal gazeteler 31 Ocak 2021 tarihi veriyor.

Sorumluluk reddi:

Bu işlemleri yapmadan önce muhasebecinizden veya mali müşvarinizden danışmanlık almalısınız. Petabayt.com yapacağınız işlemler için sorumluluk kabul etmez.