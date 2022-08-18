e-Devlet’te yeni dönem başlıyor! İnternet kotasından gitmeyecek

Bütün mobil operatörler ile e-Devlet arasında yeni bir anlaşmaya imza atıldı. Artık kullanıcılar e-Devlet’e giriş yaparken internet kotalarından harcamayacaklar.

Devlet hizmetlerini, kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak kullanıcılarına sunan e-Devlet platformu, yeni hizmetleriyle gelişmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin resmi Twitter hesabından yapılan açılamada “Vatandaşlarımızın dijital hizmetlere kolayca erişmesi için yürüttüğümüz çalışmalardan birini daha hayata geçiriyoruz: Hangi operatöre kayıtlı olursanız olun e-Devlet kapısı kullanımlarınızda artık mobil internet kotanızdan harcanmayacak.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’de daha önce evrakla halledebilen resmi işlemleri dijital ortama taşıyarak kolaylık sağlayan e-Devlet, artık mobil internet paketlerinden harcamayacak.