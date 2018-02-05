E-Sporcu Olmak İçin Gerekenler

Çoğu kişi e-Sporcu olmak ister fakat içlerinden sadece en iyileri e-Sporcu olmaya hak kazanıyor. Bildiğiniz gibi e-Spor, hızla popülerleşmeye başladı. Ama artık e-Sporcu olmak için artık çok iyi oyuncu olmak yetmiyor,her yerde hayranlarını sürükleyebilecek, sponsorlar için cazip olacak, hem takımla hemde markalarla uyum sağlayabilecek isimler aranıyor. E-Spor takımlarının ve sponsorların tercihleri bu şekilde.

e-Sporcuların özellikleri

Hızlı ellere, hızlı karar verme, hızlı düşünme ve iyi iletişim becerilerine sahipler. Bu özelliklerin çok iyi olduğu bir takım zaten en önde gelen takımlar arasında oluyor. Onlar geçen hayatlarının yarısından fazlasını oyunda geçiriyor yaşı küçük arkadaşlarımız için bu durum biraz sıkıntılı olabilir. E-Sporcu olduğunu anlamak için “ben artık bir e-Sporcuyum” demekle olmaz. İlk olarak bir e-Spor lisansınızın olması gerekmektedir. Eğer 18 yaş altı iseniz velinizin imzası da başvuru için gereklidir. E-Sporcu lisansını almak tamamen ücretsizdir. Almak için Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından verilen lisans için gerekli evraklar hazırlanmaktadır.

e-Sporcu lisansını almak için gereken evraklar

T.C kimlik numarası ve beyanı

Sağlık Rraporu (bilgisayar başında iken sizi etkilemeyecek bir durumun olması gerekmektedir)

Doldurulmuş tescil fişi

2 adet vesikalık resim

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