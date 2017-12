Ebeveynlerin Türkiye’de en çok izlediği ilk 10 dizi

TÜRKİYE’DE ANNE BABALARIN %96’SI HAFTADA EN AZ BİR KEZ KENDİLERİNE VAKİT AYIRIP GİZLİCE TV İZLİYOR (VE BUNU SONUNA KADAR HAK EDİYORLAR!)

İster yemek yaparken en sevdiğiniz dizinin bölümlerini üst üste izleyin, ister favori yapımınızın yeni bölümünü seyredebilmek için banyoda her zamankinden daha fazla vakit geçirin… Ebeveynler, bunları yaparken kendinizi suçlu hissetmenize gerek yok, çünkü Netflix araştırmasına göre yalnız değilsiniz. Araştırma, Türkiye’de anne babaların %96’sının haftada en az bir kere kendilerine zaman ayırıp gizlice TV izlediklerini ortaya koydu.

Evet, biliyoruz: Çocuk sahibi olmak muhteşem bir duygu. Ama özellikle de çocuklar henüz küçükse bir o kadar yorucu olabiliyor, çünkü her şeyleriyle siz ilgilenmek zorundasınız. Enerjinizi korumanın tek yolu ise biraz kendinize vakit ayırmak. Netflix ebeveynler arasında gerçekleştirdiği benzersiz bir araştırma* ile anne babaların “tazelenmek” için kendilerine nasıl özel anlar yarattığını araştırdı.

Buna göre, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ebeveynlerin çoğu, 7/24 süren sorumluluklarından biraz olsun rahatlamak için sevdikleri TV dizilerini gizlice ve tek başına (bu sefer çocuklar olmadan!) izlemeyi tercih ediyor. İşte araştırmadan öne çıkan bazı notlar…

Netflix araştırmasında katılımcıların yüzde 75’i çocuk sahibi olmadan önce kendilerine daha çok vakit ayırabildiğini söylüyor. Peki çocuk sahibi olduktan sonra en çok neyi özlüyorlar? Yüzde 72’si arkadaşlarıyla buluşmayı, yüzde 60’ı spor yapmayı (inanabiliyor musunuz) ve yüzde 40’ı da sevdikleri televizyon dizilerini izlemeyi özlediğini söylüyor.

Sevdikleri dizileri izlemek için yaratıcılıkta sınır tanımıyorlar

Türkiye’den Netflix anketine katılan anne babaların yüzde 96’sı haftada en az bir kez, yüzde 54’ü ise en az günde bir kez, gizlice dizi ya da film izleyerek kısa kaçamaklar yaptığını söylüyor. Çoğu TV izlemek için “sadece kendine ayırdığı” bu anları, başka işler yaparak ya da gerçek anlamda çocuklarından gizlenerek kamufle ediyor. Türkiye ve diğer ülkelerdeki anne babalar bu konuda oldukça yaratıcı çözümler buluyor. Türkiye’de ebeveynler en çok yüzde 70 oran ile “yatağa yattığında” TV izliyecek vakti değerlendiriyor. Ardından yüzde 43 ile “Yemek yaparken”, yüzde 35 ile “banyoda daha uzun kalmak” yanıtları geliyor. Fransız ve İngiliz ebeveynlerin yarısı “evi temizlerken” TV izliyor, İspanyollar yüzde 34 oranla “spor yaparken” İtalyanlar ise yüzde 27 oranla “çocuklarını arabada beklerken” kendilerine özel TV keyfinin tadını çıkarıyor.

Peki Türk ebeveynler kendilerine ayırdıkları vakitlerde en çok hangi dizileri izliyor?

Netflix araştırması gizlice ekran karşısına geçen anne babaların en çok hangi yapımları izlediklerini de ortaya çıkardı. Buna göre Sherlock (%29), Dexter (%27) ve Breaking Bad (%19%) ilk üçe girmeyi başaran diziler.

Ebeveynlerin Türkiye’de en çok izlediği ilk 10 dizi ise şöyle:

Sherlock %29

Dexter %27

Breaking Bad %19

Mad Men %17

Narcos %14

Love %13

Jessica Jones %12

Pretty Little Liars %12

The Last Kingdom %10

One Day at a Time %8

Gizlice izliyorlar ama yaptıklarının da arkasındalar!

Gizlice gözde TV dizilerini izleyen ebeveynlerin yüzde 70’i kendilerini bu kaçamaklarından dolayı suçlu hissetmiyor. Çünkü bu sayede dünya ile daha çok bağlantı kurduklarını (%58) ve daha az stresli (%75) olduklarını, arkadaşlarıyla konuşacak daha fazla şey bulduklarını söylüyorlar.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de ebeveynlerin yüzde 66’sı için TV izlemenin, en rahatlatıcı “kişisel” aktiviteler biri olması şaşırtıcı değil. Bu tercih özellikle babaların başvurduğu ilk üç yöntemden biri (%52) olarak öne çıkıyor. Netflix araştırmasına göre anneler yüzde 54 oranla tek başına alışveriş yapmayı, tek başına TV izlemenin (%28) yerine koyuyor.

Hangi cihazlardan, nasıl izliyorlar?

Avrupa genelinde ebeveynlerin gizlice sevdikleri dizileri izlemek için kullandığı cihazların başında televizyon geliyor. (Fransa, İsveç ve İtalya gibi ülkelerde televizyon tercihi azalıyor.) Ancak ülkelere göre ailelerin en çok tercih ettiği cihazlarda farklılıklar da görülüyor. Örneğin tablet, akıllı telefon ve laptop üzerinden içerik izleme oranı İspanya, Portekiz, Polonya ve Türkiye gibi ülkelerde daha yüksek.

Türkiye’de ebeveynler çocuklarından kendilerine vakit ayırıp sevdikleri dizileri izlerken yüzde 78 oranla televizyon, yüzde 70 akıllı telefon, yüzde 39 laptop ve yüzde 30 tablet cihazlarını kullanıyor.

Metodoloji

*Netflix araştırması Ipsos tarafından Türkiye, Fransa, İngiltere, İrlanda, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, Hollanda, Polonya, Danimarka, İsveç ve Ortadoğu ülkelerinde, çocukları dokuz yaşından daha küçük olan, SVOD servislerinden birine abone olan ve haftada en az bir kez içerik izleyen ebeveynlerle görüşülerek gerçekleştirildi. Türkiye’de 89 anne, 111 baba toplam 200 ebeveynle görüşüldü.