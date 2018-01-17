Efsane Dizi Breaking Bad 10 yaşında!

İnanılır gibi değil ama Breaking Bad’in prömiyerinin üzerinden 10 yıl geçti!

Kendi halindeki kimya öğretmeni Walter White’ın uyuşturucu baronuna dönüşmesini anlatan Breaking Bad’in ilk bölümü 20 Ocak 2008’de ekrana gelmişti.

Emmy ve Altın Küre ödüllü yapımın beş sezonunu Netflix’te seyredebilirsiniz. Şimdi en sevdiğiniz Breaking Bad sahnelerini yeniden izlemenin, hatta Breaking Bad maratonu yapmanın tam vakti. Ya da televizyon tarihinin en çok ses getiren dizlerinden biri olan Breaking Bad’ı henüz görmeyenlerdenseniz, 10. yıl vesilesiyle izlemeye başlayabilirsiniz… (Bağımlılık yapar!)

Ayda 15.99 TL’den başlayan fiyatlarla Netflix’e üye olabilir, tek hesapta beş farklı profil açabilirsiniz. Unutmayın ilk ay ücretsiz! www.netflix.com

Jesse Pinkman (Aaron Paul) – Breaking Bad – Gallery – Photo Credit: Frank Ockenfels/AMC

Netflix Hakkında

Netflix, 190’dan fazla ülkede 109 milyonun üzerinde üyesinin günde 140 milyon saatten fazla dizi ve film izlediği, üyelerine orijinal diziler, belgeseller ve sinema filmleri sunan dünyanın lider internet eğlence hizmetidir. Üyeler içerikleri istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı cihazların hemen hemen tamamında izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler.