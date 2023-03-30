Elektrik süpürgesinin çekim gücünü artırmanın yolları

Elektrik süpürgeleri temizlik için olmazsa olmazlarımızdan biridir. Evinizin ve ya ofisinin temiz olması için genel de yüksek emiş güçlerine dikkat ederek satın alırız. Ancak elektrikli süpürgeler kullanım sonrası zamanla iyi çekmemeye başlar. Elektrik süpürgesinin çekim gücünü artırmak için bir kaç kural var. Elektrik süpürgenizin de gücünü kaybetmemesi için bakımları yapılması gerekiyor. Süpürmeye başladığınızda çekim gücünün azaldığını makineden gelen sesin değişmesiyle bile anlayabilirsiniz.

İşte süpürgenizin zamanla kaybolan performansını artırmanın yolları;

Elektrik süpürgesinin en önemli parçası fanlarındaki süngerlerdir. Hava fanının önünde bulunan süngeri çıkartıp yıkayın. Kesinlikle deterjan kullanmayın. Süngerin baş kısmını diş fırçası yardımıyla yıkayabilirsiniz. Böylelikle süngerde birikmiş tortulardan tamamen kurtulursunuz.

Süngerin kirlenmesi çekme gücünü düşürecektir. Sünger temizlendikten sonra makinenizin sesinin değiştiğini de fark edeceksiniz. Süngeri yıkadıktan sonra mutlaka iyice kurumasını bekleyin.

Hava fanının olduğu yeri ıslak mendil ile silin ve ardından kurulayın. Senede bir kere mutlaka süngeri değiştirin. Ne kadar temizleseniz de bir zaman sonra sünger işlevini kaybedecek.

Süpürge borusundaki hava akımını güçlendirmek için boruyu vakumlu su ile yıkayın. Vakumlu su borularda biriken tortuların daha çabuk sökülüp atılmasına yardımcı olacak.

Elektrikli süpürgeniz torbalıysa eğer torbasını her temizlikten sonra boşaltın. Torbanın yırtılıp yırtılmadığından emin olun. Torba yırtılırsa eğer tozlar haznenin içinde birikerek süpürgenin gücünün azalmasına neden olacaktır. Torbasız bir süpürge kullanıyorsanız eğer hazneyi mutlaka boşaltın ve güzelce temizleyin.

Elektrikli süpürgenin ömrünü uzatmak için inşaat pisliklerinden ve ya cam parçalarından uzak tutun. Kırık cam parçacıkları elektrikli süpürgenizin bozulmasına neden olabilir.