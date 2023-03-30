Elektronik ürünlere zam gelecek mi?

Elektronik ürünlere zam geleceği ile ilgili sosyal medya da yayılan haberler vatandaşları telaşlandırdı. Küçük ev aletlerini de kapsayan yüzde 20 oranında zam geleceği iddiası ortalığı karıştırırken konunun detayları araştırılmaya başlandı.

Sosyal medya da zam haberlerini çığ gibi büyürken resmen ürünleri satın alabilmek için yarış başladı.

Resmi Gazete’de yer alan düzenleme sonrası özellikle cep telefonlarına gelecek zam haberinin ardından gözler diğer ürünlere çevrildi.

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı yeni karar ile telefonlarda gümrük ücreti 200 dolardan 350 dolara çıkması dikkat çekmişti. İthalatta gözetim uygulaması kapsamında telefonlara yapılacak zam geri çekilirken diğer elektronik aletlere gelecek zam ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken başta airfyer olmak üzere; buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü, fön makinesi, oyun konsalı, kahve makinesi, dik süpürge gibi bir çok ürüne Nisan ayında zam geleceği ileri sürüldü.

HANGİ ÜRÜNLER ZAMLANACAK

Sosyal medya da en çok konuşulan airfyer, robot süpürge ve dik süpürgelere zam geleceği haberi Nisan ayından önce zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşları harekete geçirdi. Alışveriş siteleri de bu zamdan etkilenmek istemeyenler için yeni kampanyalar yapmaya başladı. Bazı firmalarda ürünlerini geri çekerek satışları durdurken bazı firmalar yavaş yavaş fiyatları yukarı çekmeye başladı.

Koronovirüs salgını, Rusya-Ukrayna savaşı öncesi makul fiyatlarda olan küçük ev aletleri dolarında artışı ile beraber şimdilerde fiyatları adeta uçuşa geçmiş durumda. Zam söylentisinden sonra bu fiyatların daha çok artacağından endişe eden özellikle yeni evlenecekler beyaz eşya satıcılarında yoğunluğa neden oldu.