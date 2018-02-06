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Elon Musk Tesla’sını Mars’a Gönderdi, Falcon Heavy Roketi Fırlatıldı

PetaBayt 06 Şubat 2018 Haberler 4 Yorum

Elon Musk, Tesla arabasını Mars’a göndermek için Falcn Heavy isimli bir roketi bu gece yarısı uzaya gönderdi. Tesla’nın 6 ay sonra Mars’a ulaşması bekleniyor.

Falcon Heavy Roketi

Dokuazarlık 3 roket motoru kullanan Falcon Heavy, uzayda 27,000km/h hızla seyahaet edecek. Kalkıştan sonra ayrılacak olan 2 roketin dünyaya düşmesi bekleniyor.

Falcon heavy roketi, 27 motoru ile ilk defa fırlatılacak.

Sürekli kalkış saatinin ertelenmesinin sebebi ise rüzgar. Rüzgar sebebi ile kalkışın ertelenme riski de bulunuyor. Roketin içinde bulunan Tesla modeli ise yeni Roadster.

Bu güçte bir roket fırlatılması en sonra 1973 yılında yapıldı. Fırlatılan roket aya gönderilmişti.

SpaceX şirketinin canlı yayını buradan takip edebilirsiniz.

Canlı yayın bitti. Kalkış 29. dakikada başlıyor.

Fırlatış başarıyla gerçekleştirildi.

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4 Yorum

  1. PetaBayt
    06 Şubat 2018 at 23:51

    Roketler başarıyla fırlatıldı ama Youtube çöktü 🙂

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  2. PetaBayt
    06 Şubat 2018 at 23:55

    Google DNS leri ile açılıyor. Superonline dnslerinde sorun var sanırım.

    8.8.8.8
    8.8.4.4

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