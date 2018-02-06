Elon Musk Tesla’sını Mars’a Gönderdi, Falcon Heavy Roketi Fırlatıldı

Elon Musk, Tesla arabasını Mars’a göndermek için Falcn Heavy isimli bir roketi bu gece yarısı uzaya gönderdi. Tesla’nın 6 ay sonra Mars’a ulaşması bekleniyor.

Falcon Heavy Roketi

Dokuazarlık 3 roket motoru kullanan Falcon Heavy, uzayda 27,000km/h hızla seyahaet edecek. Kalkıştan sonra ayrılacak olan 2 roketin dünyaya düşmesi bekleniyor.

Falcon heavy roketi, 27 motoru ile ilk defa fırlatılacak.

Sürekli kalkış saatinin ertelenmesinin sebebi ise rüzgar. Rüzgar sebebi ile kalkışın ertelenme riski de bulunuyor. Roketin içinde bulunan Tesla modeli ise yeni Roadster.

Bu güçte bir roket fırlatılması en sonra 1973 yılında yapıldı. Fırlatılan roket aya gönderilmişti.

SpaceX şirketinin canlı yayını buradan takip edebilirsiniz.

Canlı yayın bitti. Kalkış 29. dakikada başlıyor.

Fırlatış başarıyla gerçekleştirildi.