Elon Musk, Twitter’ı satın aldığını açıkladı

SpaceX ve Tesla’nın Üst yöneticisi olan Elon Musk, aylardır bir türlü sonuçlanamayan milyonlarca kullanıcı tarafından merak edilen satın alma işi ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Twitter’ı resmen satın aldığını duyurdu.

Twitter’ı satın alma nedeni olarak bunu para kazanmak için yapmadığını belirterek insanlığa yardım olması için satın aldığının altını çizdi.

Elon Musk, daha önce de Twitter’ı satın alacağını açıklamış hatta 44 milyar dolara anlaştıklarını duyurmuştu. Ancak resmi satış gerçekleşmemişti.

Bugün kendi resmi hesabından resmen satın alma işinin gerçekleştiğini açıkladı. Neden satın aldığını ve sonrasında neler yapacağını anlattı.

İşte Elon Musk’ın o açıklaması;

“Sevgili Twitter Reklamverenleri

Twitter’ı satın alma konusundaki motivasyonumu paylaşmak için açıklama yapmak istedim.

Twitter’ı neden satın aldığım ve reklamcılık hakkında ne düşündüğüm hakkında çok fazla spekülasyon yapıldı. Çoğu yanlış çıktı.

SATIN ALMA NEDENİ

Twitter’ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın, uygarlığın geleceği için önemli olmasıdır.

Şu anda sosyal medyanın daha fazla nefret üreten ve toplumumuzu bölen aşırı sağ ve aşırı sol yankı odalarına ayrılması büyük bir tehlikedir.

Bitmek bilmeyen tıklama arayışında, geleneksel medyanın çoğu, parayı getirenin bu olduğuna inandıkları için, bu kutuplaşmış aşırı uçları körükledi ve besledi, ancak bunu yaparken diyalog fırsatı kaybedildi.

Bu yüzden Twitter’ı satın aldım.

DAHA FAZLA PARA KAZANMAK İÇİN YAPMADIM

Kolay olacağı için yapmadım. Daha fazla para kazanmak için yapmadım. Sevdiğim insanlığa yardım etmek için yaptım. Ve bunu alçakgönüllülükle yapıyorum, tüm çabalarımıza rağmen bu hedefe ulaşmadaki başarısızlığın çok gerçek bir olasılık olduğunu kabul ediyorum.

Bununla birlikte, Twitter açıkçası, herhangi bir sonuç olmadan her şeyin söylenebileceği, herkes için özgür bir cehennem ortamı olamaz! Yasalara bağlı kalmanın yanı sıra, platformumuz herkese karşı sıcak ve misafirperver olmalı.

Ayrıca reklamın doğru yapıldığında sizi memnun edebileceğine, eğlendirebileceğine ve bilgilendirebileceğine çok inanıyorum; size varlığından hiç haberdar olmadığınız, ancak sizin için doğru olan bir hizmet, ürün veya tıbbi tedavi gösterebilir.

Bunun doğru olması için, Twitter kullanıcılarına ihtiyaçlarıyla mümkün olduğunca alakalı reklamlar göstermek önemlidir. Alaka düzeyi düşük reklamlar spam’dır ancak alaka düzeyi yüksek reklamlar aslında içeriktir!

Temel olarak Twitter, markanızı güçlendiren ve işletmenizi büyüten, dünyanın en saygın reklam platformu olmayı hedeflemektedir. Bizimle ortak olan herkese teşekkür ederim.

Birlikte olağanüstü bir şey inşa edelim.”