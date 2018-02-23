Emre Sarıoğlu? Overwatch’a Bir Türk Karakter Geliyor

Blizzard, Overwatch oyunu için dün akşam şifreli bir yayın gönderdi. Bu tanıtımın ardından oyuna yeni bir karakter geldiği açıkça ortaya çıktı.

27. karakterin şifresi olan bu yayında yeni kahraman Emre Sarıoğlu adından bir Türk. Hikaye İstanbul’un kenar mahallalerinin birinde geçiyor. Operation White Dom görevinde, Ana Amari ve ekibi Omnic’leri yoketmek için yola çıkıyor ve Ana’ya eşlik eden ajanlar ise Reinhardt, Torbjorn ve Uzman Asker Emre Sarıoğlu oluyor.

Twitter’da paylaşılan ipuçlarında Private First Class Emre Sarioglu ismi açıkça görülüyor.

Oyun geçtiğimiz yıllarda 21 karakterle yola çıkmıştı. Yeni gelen karakterlerle oyunda 27 karakter yer alacak.

Oyunun fiyatı ise standart sürüm 19.99 Euro iken Gmae of The Year Edition 29.99 Euro.