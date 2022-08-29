Counterpoint Research tarafından yapılan pazar araştırmasına göre, ikinci çeyrekte en çok akıllı saat satan markalar belli oldu.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında öne çıkıyor.

Her ne kadar koronavirüs nedeniyle şu anda birçok piyasada durgunluk yaşansa da akıllı saat pazarı, 2022’nin ikinci çeyreğinde yüzde 13’lük bir yıllık büyüme kaydetti.

Counterpoint Research tarafından hazırlanan rapora göre Apple, akıllı saat pazarındaki liderliğini ikinci çeyrekte de sürdürdü.

Akıllı saat pazarında lider Apple

Apple’ın ilk çeyrekteki yüzde 36.1’lik pazar payı, ikinci çeyrekte yüzde 29,3’e düşse de ABD’li şirket hala akıllı saat pazarının lideri konumunda. Apple’ın sevkiyatları yıllık bazda yüzde 8 arttı.

Counterpoint’in açıklamasına göre, yeni model tanıtımının etkisinin giderek azalmasıyla, Apple Watch Series 7 sevkiyatlarındaki düşüş, bir önceki çeyreğe kıyasla daha fazla oldu.

Samsung, yüzde 9,2’lik pazar payıyla Apple’ın ardından ikinci sırada kendine yer buluyor. Samsung, bir önceki yıla göre yüzde 40 büyüme kaydederek ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Özellikle Kuzey Amerika ve Hindistan’da Galaxy Watch 4 serisi oldukça beğenildi.

Çin pazarındaki liderliğini koruyan Huawei ise genel satışlarda yüzde 6,8’lik payla üçüncü sırada yer alıyor.