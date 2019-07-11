En çok elektrik tüketen il İstanbul

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi EnCazip tarafından derlenen bilgilere* göre Türkiye’de aylık 18,2 milyon megaWattsaat elektrik tüketimi gerçekleşti. En çok elektrik tüketen illerin başında İstanbul geliyor. İstanbul, Türkiye’nin tüm elektriğinin %18’ini tüketiyor. İstanbul’u, %6 ile İzmir ile Ankara ve %5 ile Bursa izliyor. Elektrik tüketimi en çok artan illerin başında Şırnak (%9,28), Bingöl (%7,35) ve Kahramanmaraş (%5,54) geliyor. Verilere göre en çok elektrik tüketen ise %43’le sanayi kuruluşları oldu. Sanayi kuruluşlarını %27’yle iş yerleri izledi. Konutlarda gerçekleşen tüketim ise geçtiğimiz yıla oranla %8 artış gösterdi.

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi EnCazip tarafından derlenen bilgiler elektrik tüketim oranları hakkında ilginç verileri ortaya koydu. Verilere göre ülke genelinde aylık bazda toplamda 18,2 milyon megaWattsaat elektrik tüketimi gerçekleşti. Bu rakama göre tüketicilerin toplam elektrik faturası; tüm tüketicilerin ulusal tarifeden tüketim gerçekleştirdiği varsayımıyla ortalama 12,8 milyar TL aylık tutara ulaştı.**

Elektrik tüketimini en çok artıran il Şırnak oldu

En çok elektrik tüketen il ise İstanbul oldu. İstanbul, Türkiye’nin tüm elektriğinin %18’ini tüketti. İstanbul’u, %6 ile İzmir ve Ankara, %5 ile de Bursa izledi. EnCazip, tarafından derlenen bilgilere göre elektrik tüketimini artıran illerin ilk üçü arasına büyükşehirler girmeyi başaramadı. Tüketimi en çok artan illerin başında Şırnak (%9,28), Bingöl (%7,35) ve Kahramanmaraş (%5,54) geldi. En çok elektrik tüketen %43’le sanayi kuruluşları oldu. Sanayi kuruluşlarını %27’yle iş yerleri izledi. Konutlarda gerçekleşen tüketim ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %8 artış göstererek %25’e ulaştı.

İstanbul, sanayi ve konut elektriği tüketiminde de lider

Sanayi kuruluşlarının çokluğuyla öne çıkan İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Gaziantep sanayi amaçlı elektrik tüketimi ile listenin üst sıralarında yerini aldı. Konutlardaki elektrik tüketiminde ise İstanbul yine liste başında yer alırken, İstanbul’u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa izledi.

68 TL ve üzeri aylık elektrik faturası ödeyenler tedarikçisini değiştirebiliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yapılan son düzenlemeyle tedarik şirketi değişikliği yaparak elektrik faturalarında tasarruf etmek mümkün. EPDK, 2019 yılı için serbest tüketici limitlerini yıllık 1600kWh elektrik tüketimi olarak belirledi. Bu düzenlemeyle yıllık toplamda yaklaşık 992 TL elektrik faturası ödeyen tüm tüketiciler elektrik tedarikçisini değiştirebiliyor. Ayda ortalama 82 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyenlerin tedarikçilerini kolayca değiştirebilecekleri anlamına gelen düzenlemeyle yaklaşık 20 milyondan fazla kişiye en cazip olan elektrik tedarikçisini seçme imkanı da doğdu. Tüketiciler tedarikçi şirket değişikliklerini internetten ya da çağrı merkezlerinden yapabiliyor.

Ortalama 23 milyar TL tasarruf fırsatı

Konu ile ilgili değerlendirme yapan EnCazip kurucusu Çağada Kırım, “Tüketicilerin tasarruf etmelerini kolaylaştıracak yenilemeler sayesinde kullanıcılar artık çok kolay bir şekilde tedarikçi değiştirebilecek ve tedarikçiler arasındaki rekabetin yavaş yavaş açılmasıyla birlikte bir elektrik faturasında yüzde 15 tasarruf etme şansı ortaya çıkmış olacak. Tedarikçi değişikliğiyle birlikte kullanıcılar yılda yaklaşık 23 milyar TL tasarruf fırsatı da yakalamış olacak.” şeklinde konuştu.

*Araştırmaya konu olan veriler; EPDK’nın Nisan 2019’da yayınladığı “Elektrik Piyasası Sektör Raporu” esas alınarak oluşturulmuştur.

** Tüm tüketicilerin alçak gerilim ulusal tarife fiyatlarından faturalandırıldığı varsayımıyla hesaplanmıştır. Tedarikçi değişiklikleri, yasal olarak farklı tarifeden faturalandırılan elektrik tüketimi ve diğer nedenlerle yaşanan fiyat değişiklikleri ve vergi/fon oranlarındaki değişiklikler karşılaştırma kolaylığı amacıyla dikkate alınmamıştır.

Basın bülteni