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En Güvenilir Kaynaktan iPhone 8 Fotoğrafları Paylaşıldı

PetaBayt 23 Haziran 2017 Akıllı Telefonlar, Apple, Haberler Yorum Yazın

Uzun zamandır konuşulan ve yine uzun zamandır tasarımı neredeyse bilinen ilk iPhone modeli, iPhone 8 için artık gün saymaya başlanabilir. Tanıtımına yaklaşık 2 kalan cihazın henüz resmi bir tasarımı paylaşılmadı.

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Fakat sene başından bu yana iPhone 8'in ana menü butonu olmayan bir tasarımla geleceği konuşuluyor. Konuşulmakla kalmayıp iPhone 8 renderlerı ve kılıf için hazırlanmış maketleri elden ele geziyordu.

Ünlü sızıntı kaynağı @onleaks, Twitter hesabından son görüntüleri yayınlandı. Şimdiye kadar yayınladığı her sızıntının gerçek çıktığı Twitter hesabının yayınladığı fotolarda Galaxy S8 gördüğünüzü sanabilirsiniz.

İŞTE IPHONE 8 FOTOĞRAFLARI

iPhone 8 Ana menü butonu nerede?

Home button olmayan iPhone da buton yani tuş nerede olacak merak etmişsinizdir.

Ana menü butonu halen aynı yerinde. Sadece ekranın arkasına gizlenmiş durumda. Kullanıldığında sanal bir görüntü oluşturması bekleniyor. Bu özelliği Vivo isimli bir telefonda daha önce kullanılsa da asıl rakip Galaxy S8'in havasını alacak gibi gözüküyor.

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