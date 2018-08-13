En Hızlı Masaüstü İşlemcisi 2. nesil AMD Ryzen Threadripper İşlemciler Satışa Sunuldu

AMD, bugün yaptığı açıklamayla birlikte dünyanın en güçlü masaüstü işlemcisi olan, 32 çekirdek 64 thread’li 2. Nesil AMD Ryzen Threadripper 2990WX’I satışa sunduğunu duyurdu. Lider bilgi-işlem deneyimlerini güçlendirmek için tasarlanan 2. Nesil AMD Ryzen Threadripper işlemciler, 12nm’lik “Zen+” x86 işlemci mimarisi kullanılarak üretildi. Serinin amiral gemisi modeli, rakip firmanın amiral gemisi modeline göre %53’e kadar daha yüksek performans sunuyor. İkinci nesil AMD Ryzen Threadripper işlemciler en fazla giriş/çıkış sayısını desteklerken, basit bir BIOS güncellemesi ile halihazırda piyasada olan AMD X399 yonga setli anakartlarla da uyumluluk sunuyor. Böylece sistem toplayacaklar için lider yüksek teknolojili masaüstü veya iş istasyonu PC’lere yönelik geniş bir seçim sunuyor.

Daha Güçlü Performans

İçinde 32 çekirdek/64 thread’li Ryzen™ Threadripper™ 2990WX, 24 çekirdek/48 thread’li Ryzen™ Threadripper™ 2970WX’in de bulunduğu AMD WX Serisi işlemciler, sınıfının lideri çekirdek sayısı sunuyor. Bu ürünler, yüksek işlem gücü ile en ağır iş yüklerinin üstesinden gelmek isteyen profesyonel kullanıcıların ihtiyaç duyduğu performansı sunuyor.

2. nesil AMD Ryzen Threadripper 2990WX, Core i9-7980XE’den %53’e kadar daha yüksek çoklu-thread performansı sunuyor.

2. nesil AMD Ryzen Threadripper 2990WX, içerik üreticiler için Core i9-7980XE’den %47’ye kadar daha yüksek render performansı sunuyor.

AMD, 2. Nesil AMD Ryzen™ Threadripper™ X Serisi’ni de daha yüksek taban ve boost saat frekanslarıyla iyileştirdi. Böylece yüksek performans ve akıcı oyun deneyimi peşinde olan meraklılar, içerik üreticiler, oyuncular ve yayıncılar için daha iyi bir deneyim sağlandı. 16 çekirdek/32 thread’li 2. Nesil AMD Ryzen Threadripper 2950X, Core i9-7900X’e göre %41’e kadar daha yüksek çoklu thread’li performans sunuyor.

2. Nesil Ryzen Özellikleriyle Daha İyi Deneyim

2. nesil AMD Ryzen Threadripper işlemciler, geliştirilmiş AMD SenseMI Teknolojisi’nin yanında Precision Boost 2 ve Extended Frequency Range 2 (XFR 2) ile de 2. Nesil Ryzen masaüstü işlemcilerde görülen genel performans artışına sahip. Bununla birlikte aşağıdaki teknolojiler de sunuluyor:

AMD StoreMI Teknolojisi: Tüm X399 platform müşterileri, AMD StoreMI Teknolojisine ücretsiz erişime sahip olacak ve böylece bu teknolojinin aktifleştirildiği PC’lerde, yüksek kapasiteli sürücülerde bulunan dosya, oyun ve uygulamaları, SSD’ye yakın okuma hızlarında çalıştırabilecekler.

Ryzen Master uygulaması: Tüm AMD Ryzen™ işlemciler gibi 2. Nesil AMD Ryzen Threadripper işlemciler de kilidi açık olarak sunulur. Güncellenmiş AMD Ryzen Master uygulamasıyla AMD, hem yerleşik devre hem de CCX üzerinde hızlı çekirdek tespiti, gelişmiş donanım kontrolleri ve tek tıkla iş yükü optimizasyonları gibi yeni özellikler ekledi.

Precision Boost Overdrive (PBO): Performans geliştiren bu yeni özellik, üst seviye anakartlardaki ekstra gücü kullanarak çoklu thread'li iş yüklerine ekstra performans sağlar.

Kesintisiz Platform Uyumluluğu

Tüm 2. Nesil AMD Ryzen Threadripper işlemciler, heyecan verici yeni anakartlar ve tüm halihazırdaki X399 platformlarıyla bir BIOS güncellemesi sayesinde desteklenmektedir. Yeni tasarımlar ise ASRock, ASUS, Gigabyte ve MSI gibi lider anakart üreticilerinden piyasaya sunulmuş durumda.

2. nesil AMD Ryzen Threadripper Masaüstü İşlemci Ailesi