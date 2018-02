En İyi 10 iPhone Oyunları Şubat 2018

Apple’ın mağazasında yaklaşık 2.5 milyon uygulama bulunuyor. Fakat bunların çok azını oyun için beğenip indiriyoruz. Bugün sizlere sadece iPhone’da oynayabileceğin en iyi 11 oyunu sıraladım. Bu 11 oyunun hepsi popüler ve çok beğeniliyor. Bu oyunlar hikaye odaklı, hızlı ve güçlü karar verme, zeka ve sanatsal özelliklere sahip. Bu popüler oyunları herkes beğeniyor, merak ettiğim şey bu oyunları sizin beğenebilmeniz.

1. The End Of The World 4.49 TL

“The End Of The World” herkesin sevebileceği bir oyun değildir. Çünkü bu oyunun güzellikleri kırıp kalpli insanlarla uyum sağlayabilecek bir hikayesi bulunmakta. Bunu okurken “benim bunu satın almam için bir nedendi olması lazım” diyebilirsiniz. Bu oyundaki ortamlar yeniden oluşturulmuş ve dünyanın nasıl etkilendiğinin hikayesi olarak sizi oynadıkça içine sürüklüyor. Canlandırdığınız karakterinizi üzüntüden ona bir umut ışığı veriyorsunuz ve ilerledikçe depresyondan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Aklınızda çok güzel bir eğlence oyunu olarak yeri kalmaz ancak sizi farklı duygulara yönelterek çok düşündürebilir. Oyunun duygusal yükü kesinlikle sizi bunalımdan çıkarmaya yardımcı olabilir.

2. Life İs Strange 4.49 TL

Bu oyun aslında mobil cihazlarda yer almıyordu. Fakat geliştiricinin İOS‘a oyunu bağlamaya karar verene kadar. Oyun Steam mağazısında da bulunuyor. Oyunun iyi tarafı basit donanımları iPhone’unuzun dokunmatik ekranında iyi bir şekilde çalıştığı için endişelenmeye gerek kalmıyacak. Oyun zamanı durdurarak bazı sorunlara engel olmaya çalışıyorsunuz eskiden yaşanmış şeyleri zamanı geri alarak değiştirebilirsiniz. İlk zamanlar ev ve okul haftaları arasında geçireceksiniz fakat ilerledikçe her şey yoğunlaşıyor. Oyunu oynarken kendi hikayenizi kendiniz yaratıyorsunuz bu yüzden sizin verdiğiniz kararlar oyunun gidişatını etkileyebilir.

2. Far From Noise 12.99 TL

Far from noise oyunu adı gibi gürültüden uzakta bir oyun oyunda sohbet etmekten daha fazla yapabileceğiniz bişey yok aslında fakat bütün insanlardan uzaksınız ve iletişim kurduğunuz bir kişi değil bir geyik. Ölümünüz konuştuğunuz kadar yaklaşıyor. Eğer başarabilirseniz tek seferde bir veya iki saat oyunu sürdürebilirsiniz. Konuştuğunuz konular aşk felsefesi ve bir anda zeka sorularına dönüşebiliyor. Bazende konuşma birden bire komik bir hal alıyor. Bu oyunda verdiğiniz kararlar hikayenin ilerleyişini etkiler. Bu yüzden verdiğiniz cevaplarda biraz dikkatlı olmakta fayda var.

4. INSIDE Ücretsiz

INSIDE oyunu LIMBO’nun manevi devamı olarak tasarlanmıştır. Oyun ilk olarak konsollarda ve bilgisayarda çıkmıştı daha sonrasında IOS’a aktarıldı. INSIDE oyunu aklınızda ilk olarak soru işaretleri bırakır ve sonrasında hikayesiyle sizi meraklandırır. Kendinizi bir anda karmaşık bir bulmacanın içinde bulabilirsiniz. Oyunun içinde ölebileceğiniz çok şey ve öldürebileceğiniz bir çok yol bulunuyor. Hepsini listelemek imkansız olur. Deneme ve yanılma oyunun bir parçası olarak yapılmıştır o yüzden bu oyunda da hareketlerinize dikkat etmeniz iyi olur.

5. Aurelia’nın Tekerlekleri 12.99 TL

Oyun daha çok hikaye odaklı olarak tasarlanmıştır. Batı İtalyanın sahillerinden sonra Romadan Ventimiglia’ya kadar, sonra da Nice, Fransa’ya kadar uzun bir yolunuz var. Oyun 1970’lerin sonlarına doğru, İtalya’nın en gözde yerlerinde doğan başrol oyuncusu Lella’nın arabasını alıp gitmeye karar vermesi üzerine kurulmuştur. Yol boyunca arabayı sürmenizi gerektiriyor. Oyunda daha çok sanatsal kişilere ve şehrin en popüler yerlerine yer verilmiştir.

6. BlackBox Ücretsiz

Bu oyun tüm bulmaca oyunlarından farklı bir tasarıma sahip. Bulmacaları çözmek için telefonunuzdaki el feneri, mikrofon hatta Wi-Fi ayarlarına benzer kullanmanızı öneriyor. farklı bulmacaları açmak için iPhone telefonuzun çeşitli donanımlarını kullanıyor. Çok kafa karıştırıcı gibi gözükse de bir süre sonra oyunun mantığını çözüyorsunuz. Mantığını çözdükten sonra oyunun diğer bölümleri size çok kolay ve basit geliyor oldukça eğlenceli bir bulmaca uygulaması.

7. Infinity Blade Serisi (1,2,3) 24.90 TL

Infinity Blade serisi kılıç yay gibi silahları kullanarak çeşitli canavarlar ve hırslı rakiplerle doyasıya kapışabildiğiniz bir oyundur. Oyunun muhteşem grafikleri ve destansı haritaları iPhone’nun en başarılı oyunlarındandır. Oyun aslında stres atmak için birebir istediğiniz kadar canavar ve hırslı rakip pataklayabildiğiniz çok başarılı bir yapımcısı sayesinde popüler bir oyun olmuştur.

8. Tiny Wings 12.99 TL

Herkes stresli oyunları sevmez daha çok rahatlatıcı oyunlara yönelmek isterler. Bu oyun tam size göre. Bu tatlı kuş ve harita ile yuvanıza uyumak için dönmeye çalışıyorsunuz. Ama elinizi çabuk tutmanız gerekir her ne kadar hızlı olursanız o kadar puan kazanırsınız. Oyunu o kadar hafife almamakta fayda var size kolay gibi gözükebilir ancak şaşırtıcı bir şekilde beceri gerektirebilir.

9. Beat Sneak Bandit 12,99 TL

Aksiyon ve çok fazla gizlilik gerektirmez. Fakat tuzakları ve muhafızlara gözükmeden oyunu bitirmeniz gerekmektedir. Herkesin oynayabileceği kolay oyundur. Zamanlamanızı karşılaştırın ve oyunu bitirin.

10. Puzzle Agent 2 HD 12,99 TL

Bu oyunda bir bulmaca oyunudur fakat bu bulmacalarda matematik, mantık ve geometri becerileri ile sınırsız bulmaca ve ürpertici bir ortamda oynamaya çalışıyorsunuz. İlginç gibi gözükebilir ama oynayınca seveceksiniz. Oyun düşündüğünüz kadar zor değil.