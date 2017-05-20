En iyi Google Play Uygulamaları ve Oyunları belli oldu 2017

Geçtiğimiz yıl, Google Play'de kullanışlı içerik sunmanın önemini anlamak için ilk defa Google Play ödülleri verilmişti. Bu sene 2. si yapılan etkinlikte ödüller dağıtıldı.

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Finalistler Nisan ayında bildirilmişti. Mayıs ayında Google I / O 2017 etkinliğinde de sonuçlar açıklandı. Kategorilerine göre kazananlar aşağıdaki listede duyuruldu.

12 kategoride verilen ödüllerde bağımsız yapımcılar, en iyi sosyal uygulama, TV, VR, AR deneyimleri, giyilebilir teknolojiler ve çocuklar için en iyi uygulamalar gibi kategoriler ihmal edilmemiş. Sayfanın sonunda yanı kategorinin diğer kazananlarına ulaşabileceğiniz bir Google linki de olacak.

İşte Google Play Ödülleri 2017'nin Sahibi Uygulamalar

Bağımsız Yapımcı: Mushroom 11 - 18.99 TL

Dikkat Çeken Girişim: Hooked - Chat Stories - Ücretsiz

En iyi Android giyilebilir Deneyimi: Runtastic Running & Fitness - Ücretsiz

En iyi TV Deneyimi: Red Bull TV- Ücretsiz

En iyi VR Deneyimi: Virtual Virtual Reality - 15,99 TL

En iyi AR Deneyimi: WOORLD - Ücretsiz

Çocuklar için En İyi Uygulama: Animal Jam - Play Wild! - Ücretsiz

En iyi Multiplayer Oyun: Hearthstone - Oyun içi satın alma

En iyi Uygulama: Memrise Dil Öğren - Ücretsiz

En iyi Oyun: TRANSFORMERS: Savaşçılar - Ücretsiz

En iyi Erişim Deneyimi: IFTTT - Ücretsiz

En İyi Toplumsal Etki: ShareTheMeal – Help children - Ücretsiz

2017 yılının kazananlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İşte kazananlar