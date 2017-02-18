En iyi ve ücretsiz video düzenleme programları 2017

Saniyeler içinde videoları kesin, filtreleyin, birleştirin ve dönüştürün. İşte 2017 yılının en iyi video editörleri.

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Bedava video düzenleme programları

Ücretsiz video editörleri, Windows Movie Maker'ın muhteşem günlerinden bu yana çok yol kat etti. Ücretsiz, şaşırtıcı derecede kolay, profesyonel seviyede özellikleri ile dolu olan video düzenleme programları ortalıkta olması bizlere enteresan geliyor.

İhtiyaçlarınıza göre programlar sunulmakta. İşiniz sadece video kırpmak, kesmek olabilir. Alternatif olarak geçiş efektleri eklemek istiyor da olabilirsiniz. Hatta video kliplerinizin arka planlarına ses eklemek istiyorsunuz.

Bütün bu ihtiyaçlarınızı karşılamak için aşağıdaki editörlerden birisini kullanabilirsiniz.

Eğer sizin sevdiğiniz programı burada atladıysak lütfen yorum ile bildirin.

1. Lightworks

En profesyonel kalitede araçlar koyarak ön plana çıkan isim Lightworks en iyi ücretsiz video düzenleme programıdır.

Lightworks, klipleri kesmek için basit bir araçtan daha fazlasıdır. Pro sürümü The King's Speech (Zoraki Kral) ve Road to Perdition (Azap Yolu) filmlerinde kullanılmıştır.

Böyle güçlü bir video düzenleyicisine bir gecede hakim olamazsınız ama yinede şansınızı denemek istersiniz.

Lightworks herkes için profesyonel video editörü olarak tanımlanır. Gücüne rağmen mütevazı bir donanımla da çalışabilir. Diğer ücretsiz video editörlerini denediyseniz, arayüzü eskiden alıştığınızdan biraz farklı bulabilir, ancak çeşitli kontrolleri ve pencereleri çalışma şeklinize uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Windows için Lightworks indir

2. VideoPad Video Düzenleme Programı

Windows Movie Maker'ı şimdiye kadar kullandıysanız, saniyeler içinde VideoPad'i de kullanacaksınız. Arayüzü benzer, ancak çok daha güçlü bir ücretsiz video düzenleyicisidir.

Hatta yeni başlayanlar için bile kullanımı kolaydır. Lightworks gibi çok özellikli değil fakat yeterince mükemmel.

Ücretsiz video editörleri genellikle kullanımı basit ve özellik açısından sınırlı olurlar. Öğrenmek için zamanınızı harcayanlar da vardır. VideoPad Video Editor ise bu iki durumdan da kaçınıp işinizi yapmanızı sağlıyor.

Kullanım kolaylığı VideoPad'ı sıralamada üstlere çıkarıyor. Ayrıca kameranıza bağlayıp fotoğraf çekebilirsiniz. Daha sonra video düzenleme, ses düzenleme , efektler vs ekleyebilirsiniz.

VideoPad Video düzenleme programı indir

3. Shotcut

Shotcut'ın olağandışı arayüzünü öğrenmek biraz zaman alıyor, ancak bir kez bunu yaptıktan sonra güzel bir kullanım sunuyor. Biraz sabır göstermeniz gerekiyor. Shotcut hayatına Linux eklentisi olarak başladı. Daha sonra Windows işletim sistemine sürümlendi.

Başlangıç olarak arayüz karışık gelebilir. Yalnız video yüklemek için değil, düzenlemek için de hangi araçları yüklemeniz gerektiğini belirlemeniz gerekiyor.

Shotcut indirin

4. VSDC Ücretsiz Video Düzenleme Programı

VSDC Free Video düzenleme programı, son zamanlarda önemli bir yükseltme gerçekleştirdi ve artık kliplerinizi geliştirmek için artan düzenleme araçları ve filtreler dizisine sahiptir. VSDC size sihirbazlar sunar

işlerinize ona göre devam edebilirsiniz. Çok fazla efekt ve filtre dizisi sunar.

VSDC çok yetenekli ve mükemmel sonuçlar alabileceğiniz bir program. Bu programı kullanan Türk Youtube yayıncıları da bulunuyor. Sahne geçişi editleme, sprite ekleme ve metin ekleme yapılabilir. VSDC'nin garip menüsüne alışırsanız profesyonel kalitede filmler oluşturabilirsiniz.

VSDC Video düzenleme programı indir

5. Avidemux

Temel düzenleme işleri için Avidemux idealdir. Karmaşık değildir ve temel editör özelliklerini sağlar.

Avidemux hakkında bilmeniz gereken şey bu program sayesinde bir sonraki Star Wars filmini yapmayacağınızdır. Bunun yerine video biçimlendirme, çekimleri kırpma, klip ekleme, filtre ekleme ve efekt uygulama işleri yapabilirsiniz.

Avidemux en güçlü çözüm olmasa da Windows Movie Maker'dan daha iyi özellikler sunuyor.

Ayrıca kullanışlı bir başlangıç rehberi sunuyor. Video editlemeye yeni başladıysanız sizi eğitmek için bir rehber sayılabilir. Eklentiler, altyazılar ve filigranlar özellikleri de yeni eklendi.

Avidemux indir