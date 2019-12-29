2019 Yılının En Popüler 20 Telefonu Listesi

Kocaman bir yılın daha sonuna geldik. İki gün sonra 2020 yılına girmiş olacağız. Peki teknoloji severler, geçtiğimiz 12 ay boyunca hangi telefonlar popüler oldu bilmek ister misiniz?

İşte 2019’un en popüler 20 telefonu

En popüler 20 telefona baktığımızda Samsung‘un neden global çapta lider olduğunu da anlıyoruz. En popüler model Galaxy A50’de dahil olmak üzere 20 telefonun %55’ini Samsung markalı telefonlar oluşturdu. 11 Samsung telefonun 6 modeli Galaxy A serisi. Görüldüğü üzere Samsung’un amiral gemileri işin show tarafında. İnsanlar telefonları için çok yüksek maliyetler ödemek istemiyorlar.

Çünkü giriş veya orta seviyesi bir telefon ile amiral gemisi telefonun performansı zamanla benzeşmeye başlıyor. Konumuza dönersek Galaxy S10 Plus Temmuz 2019 tarihine kadar 6.7 milyon adet satış yapmış. Yılın ikinci çeyreğinde ise Galaxy A50 3,2 milyon adet satış ile A grubunun lideri. Muhtemelen sene sonuna kadar S 10 Plus’ı satış rakamında geçti.

Ana konumuza dönersek popüler telefonlar sıralamasında Xiaomi markası listenin %25’ini oluşturuyor. Toplam 5 model ile lsiteye girdi. Ülkemizde de oldukça popüler olan firmanın satışlarının artmamasında tek sebep güvenilir garanti hizmeti olmaması. Telefon alıcılarının çoğu ithalat garantili telefonlara sıcak bakmazken resmi distribütör olaran firmaya da geçmişinden dolayı güvenmiyor. Xiaomi‘nin en popüler modeli ise Redmi Note 7 oldu.

Huawei P30 Pro ve P30 lite, yılın en popüler telefonları arasındaydı ve OnePlus 7 Pro da öyle. Daha da ilginç olanı Nokia 9 PureView modeli de yılın en popüler telefonlarından biri olmayı başardı. 5 kamerası ile dünyanın en iyileri arasında olduğunu ikna etmek için çok uğraştı ama yenilikçi yapısı ile hayran kazanmayı bildi.

Geçen yıl Oppo ve vivo en popüler telefonların arasındaydı, bu yıl sağlam teklifler sunmasına rağmen oldukça başarılı olamadılar.

Yine geçen yıl rakamlarına göre Samsung bu sene zirveye oynadı. A serisinin fiyat, tasarım ve performans kombosundan balarıyla çıkması, M serisinin müthiş reklam avantajı markayı zirve yaptı.

Popüler telefonlar sıralı liste:

Samsung Galaxy A50 SIRA: 1

Xiaomi Redmi Note 7 SIRA: 2

Samsung Galaxy A70 SIRA: 3

Samsung Galaxy S10+ SIRA: 4

Xiaomi Redmi Note 7 Pro SIRA: 5

Samsung Galaxy M20 SIRA: 6

Samsung Galaxy A30 SIRA: 7

Samsung Galaxy S10 SIRA: 8

Huawei P30 Pro SIRA: 9

Samsung Galaxy M30 SIRA: 10

Xiaomi Mi 9 SIRA: 11

Huawei P30 lite SIRA: 12

Nokia 9 PureView SIRA: 13

Xiaomi Redmi Note 8 Pro SIRA: 14

Samsung Galaxy A80 SIRA: 15

Samsung Galaxy A20 SIRA: 16

Samsung Galaxy A10 SIRA: 17

Xiaomi Redmi 7 SIRA: 18

Samsung Galaxy S10e SIRA: 19

OnePlus 7 Pro SIRA: 20